Спикером Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл рассказал об этом подробнее. В частности, он подчеркнул, что готовность украинцев использовать предоставленное вооружение и станет "серебряным шаром".

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Я думаю, что "серебряный шар" в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили. Не все из них уже пущены в ход, наступление еще не начато,

– отметил Мартин О'Доннелл.

Намекав, что сюрпризы для окупантов все еще впереди. Всю мощь западного вооружения можно будет оценить непосредственно во время контрнаступления, ведь многие оружия все еще не были применены на поле боя.

Запад продолжит поставлять оружие

Полковник добавил, что "в ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили". В то же время он отметил другое – важность продолжения поставок от Запада.

Поскольку Украина, надеюсь, будет успешной на поле боя, еще важнее, чтобы международное сообщество продолжало предоставлять ей материально-техническое обеспечение и боеприпасы, чтобы она была еще более успешной.

– подчеркнул Мартин О'Доннелл.

Важно! Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что У Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие для освобождения своих территорий во время контрнаступления.

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