Спікером Командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл розповів про це детальніше. Зокрема, він наголосив, що готовність українців використати надане озброєння і стане "срібною кулею".

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Я думаю, що "срібна куля" у цьому випадку – це готовність українців використати 600 різних систем, які ми вже надали. Не всі з них уже пущені в хід, наступ ще не розпочато,

– зазначив Мартін О'Доннелл.

Натякнувши, що сюрпризи для окупантів все ще попереду. Усу міць західного озброєння можна буде оцінити безпосередньо під час контрнаступу, адже багато зброї все ще не було застосовано на полі бою.

Захід продовжить постачати зброю

Полковник додав, що "найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали". Натомість він наголосив на іншому – важливості продовження постачань від Заходу.

Оскільки Україна, сподіваюся, буде успішною на полі бою, ще важливіше, щоб міжнародне співтовариство продовжувало надавати їй матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси, щоб вона була ще успішнішою,

– наголосив Мартін О'Доннелл.

Важливо! Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україна уже має всі необхідні ресурси, зокрема, зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

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