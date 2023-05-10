Про це у себе на стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, передача Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів означає, що питання "ракетного голоду" для систем ППО буде закрито.

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Зможемо отримувати цінні розвіддані

Жданов заявив, що останній пакет є свідченням того, що в Україні буде створюватись глибоко ешелонована система протиповітряної та протиракетної охорони. США дають нам обладнання, яке дасть можливість замкнути в одну систему всі засоби ППО – від зенітної пушки, до ЗРК Patriot.

Боєприпаси для протидії безпілотникам та 155 мм снаряди – це те, що нам необхідно прямо зараз,

– додав військовий експерт.

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Також в пакеті комерційні послуги супутникової зйомки – це фотографії, які дозволяють нам спостерігати за будівництвом фортифікаційних споруд росіянами на тимчасово окупованих територіях – в Криму, біля Мелітополя, Маріуполя тощо.

"США відкриють доступ до супутникових фотографій, які роблять комерційні супутники. Ми будемо комунікувати або з допомогою США, або напряму з цими компаніями, давати завдання на зйомки певних територій, щоб отримувати цінні розвіддані для наших Збройних Сил", – підкреслив Жданов.

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