Об этом у себя на стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его словам, передача Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов означает, что вопрос "ракетного голода" для систем ПВО будет закрыт.
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Сможем получать ценные разведданные
Жданов заявил, что последний пакет свидетельствует о том, что в Украине будет создаваться глубоко эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны. США дают нам оборудование, которое позволит замкнуть в одну систему все средства ПВО – от зенитной пушки до ЗРК Patriot.
Боеприпасы для противодействия беспилотникам и 155 мм снаряды – это то, что нам необходимо прямо сейчас,
– добавил военный эксперт.
Олег Жданов о новом пакете военной помощи от США: смотреть видео
Также в пакете коммерческие услуги спутниковой съемки – это фотографии, которые позволяют нам наблюдать строительство фортификационных сооружений россиянами на временно оккупированных территориях – в Крыму, возле Мелитополя, Мариуполя и т.д.
"США откроют доступ к спутниковым фотографиям, которые делают коммерческие спутники. Мы будем коммуницировать либо с помощью США, либо напрямую с этими компаниями, давать задания на съемки определенных территорий, чтобы получать ценные разведданные для наших Вооруженных Сил", – подчеркнул Жданов.
Союзники оказывают Украине военную помощь: главное
- Украина получит от США новую военную помощь в 1,2 миллиарда долларов. Помощь поступит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, по которой США закупают новое оружие и оборудование в промышленности, а не снабжают его запасами Пентагона.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления.
- Американские СМИ пишут, что Минобороны Великобритании готово предоставить Украина ракеты с дальностью до 300 километров.