В НАТО считают, что украинские защитники успешно подготовились к контрнаступлению. В частности, в Альянсе ранее подчеркивали, что успех будет зависеть именно от знаний и вооружения, которые получили украинцы от иностранных партнеров.

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Украина готова к контрнаступлению

Столтенберг считает, что украинские военнослужащие готовы к наступлению. Однако за длительное время оккупации россияне смогли сделать "значительные рубежи обороны". Хотя генсек Альянса не акцентировал внимание на том, как это может повлиять на будущие действия ВСУ, вместе с тем – призвал не недооценивать врага.

Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статическая долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ.

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что ВСУ получили от партнеров всю необходимую для контрнаступления технику, а также прошли обучение в других странах.

Такое мнение поддерживают и на Западе. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина получила все необходимые ресурсы, в частности, оружие для освобождения своих территорий во время контрнаступления. Кроме того, украинские защитники прошли отличную подготовку от партнеров, чтобы провести успешную операцию по освобождению оккупированных территорий.

План контрнаступления еще не утвержден

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления еще не утвердил Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В частности – сроки и направления продвижения украинских военнослужащих.

По словам Данилова, сейчас прорабатывают несколько вариантов контрнаступления. Планы по деоккупации украинских территорий до сих пор находятся на этапе согласования. Кроме того, окончательное решение также будет зависеть от условий и обстоятельств, которые будут в то время.

"Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления). Мы уже доказали, что мы непобедима нация", – заявил Данилов.