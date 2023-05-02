От чего же будет зависеть успех во время контрнаступления, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит.

Читайте полностью О контрнаступлении, деоккупации Крыма и ядерных угрозах России: интервью с представительницей США при НАТО

"Передали в руки украинцев значительные новые возможности"

Смит отметила, что, как сказал Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Каволи, Украина проделала невероятную работу в последние месяцы, завершив серию учений, не только с США, но и с другими союзниками по НАТО, особенно в Германии.

Эта подготовка, по нашему мнению, поможет украинцам добиться успеха, как мы надеемся, когда начнется контрнаступление,

– подчеркнула она.

Также заверила, что все ежемесячно встречающиеся члены контактной группы, чтобы обсудить, как они могут удовлетворить требования украинского военного командования, все те страны, которые помогают, "передали в руки украинцев значительные новые возможности".

Поэтому, учитывая сами возможности и подготовку, которая состоялась за последние четыре или пять месяцев, в НАТО убеждены, что украинские защитники имеют все шансы на успех.

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Интервью с Джулиан Смит: смотрите полное видео

Чего Запад ждет от украинской армии

Смит отметила, что если посмотреть на результаты деятельности украинских военных за последний год, то можно увидеть несколько вещей.

Прежде всего, это сила, принесшая невероятный опыт, чтобы снова и снова одерживать победы на полях сражений. Киев все еще стоит, Украина все еще стоит. Украинские военные проделали исключительную работу, защитив территорию Украины от российской агрессии,

– подчеркнула она.

Также добавила, что украинские военные были удивительно изобретательны в том, как они объединили новые возможности и старые, чтобы создать армию, которая удивительно хорошо оснащена и готова противостоять постоянным атакам и нападениям со стороны российских военных, а также дать отпор и получить эти победы.

На поле боя защитники также использовали технологии очень инновационным способом. "И поэтому, исходя из их действий, исходя из недавно прошедших тренировок, мы очень уважаем украинских военных и желаем им успеха, когда начнется это контрнаступление", – подытожила Джулиан Смит.

Обратите внимание! Главная задача для Сил обороны при контрнаступлении – освобождение всех оккупированных российским агрессором территорий. Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил: "В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты".