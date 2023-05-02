О контрнаступлении, деоккупации Крыма и членстве в НАТО – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Джулиан Смит – постоянная представительница Соединенных Штатов при НАТО.

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Джулиан Смит – советник по вопросам внешней политики и дипломат, занимающий должность постоянного представителя США при НАТО в администрации Джо Байдена. С 2009 по 2012 год она директором по вопросам европейской политики и политики НАТО в Министерстве обороны США, где была соавтором Стратегической концепции НАТО в 2010 году при госсекретарях Роберте Гейтсе и Хиллари Клинтон.



С апреля 2012 года по июнь 2013 года она работала заместителем советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Джо Байдена в администрации Обамы. В январе 2021 года Смит стала старшей советницей государственного секретаря США Энтони Блинкена.





Джулиан Смит / фото US MISSION TO NATO

От чего будет зависеть успех украинского контрнаступления

В США произошла одна из самых больших утечек секретных документов за десятилетие. Как это может повлиять на украинское контрнаступление?

Мы действительно не в том положении, чтобы говорить сейчас о раскрытии конкретной информации. Так что пока мне нечем поделиться на эту тему. Однако я скажу, что мы считаем, как сказал главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Каволи, Украина проделала невероятную работу в последние месяцы, завершив серию учений, не только с Соединенными Штатами, но и с другими союзниками по НАТО, особенно в Германии. И эта подготовка, по нашему мнению, поможет украинцам достичь успеха, как мы надеемся, когда начнется контрнаступление.

Я также хочу сказать, что все члены контактной группы, которые встречаются ежемесячно, чтобы обсудить, как они могут удовлетворить требования украинского военного командования, все те страны, которые помогают, передали в руки украинцев значительные новые возможности.

Следовательно, учитывая сами возможности и подготовку, которая состоялась в течение последних четырех или пяти месяцев, мы считаем, что украинские военные имеют все шансы на успех. Что же касается деталей контрнаступления, то мы оставим это в руках президента Зеленского и его высшего военного командования.

Интервью с Джулиан Смит для 24 Канала: смотрите полное видео

Чего США и НАТО ожидают от украинской армии во время контрнаступления?

Если посмотреть на результаты деятельности украинских военных за последний год, то можно увидеть несколько вещей.

Прежде всего, это сила, которая принесла невероятный опыт, чтобы снова и снова одерживать победы на полях сражений. Киев все еще стоит, Украина все еще стоит. Украинские военные проделали исключительную работу, защитив территорию Украины от российской агрессии.

Во-вторых, я бы сказала, что украинские военные также были удивительно изобретательными в том, как они объединили новые возможности и старые наборы возможностей, чтобы создать армию, которая удивительно хорошо оснащена и готова противостоять постоянным атакам и нападениям со стороны российских военных, а также дать отпор и одержать эти победы. На поле боя они также использовали технологии очень инновационным способом.

И поэтому, исходя из их действий, исходя из тренировок, которые они недавно прошли, мы очень уважаем украинских военных и желаем им успеха, когда начнется это контрнаступление.



Джулиан Смит верит, что наступление ВСУ будет успешным / фото с твиттера политика

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что украинские войска зайдут в Крым до конца войны 2023 года. Как вы считаете, готова ли Россия потерять Крым?

Что касается вопроса Крыма, то не только Соединенные Штаты, но и все страны, которые поддерживают Украину сейчас, предпочли бы оставить этот вопрос в руках президента Зеленского. Именно президент Зеленский и, опять же, его военные советники, его главные советники по вопросам внешней политики и национальной безопасности должны будут определиться прежде всего, на каких условиях и когда они хотят вернуться за стол переговоров и как далеко они хотят зайти после того, как состоится контрнаступление, каковы их планы на лето и осень.

И это на самом деле не так, что НАТО или мы, Соединенные Штаты, считаем нужным диктовать нашим друзьям в Украине. Мы считаем, что это вопрос к президенту Зеленскому и только к президенту Зеленскому.

Пойдет ли Россия на применение ядерного оружия

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия все еще готова использовать ядерное оружие во время войны в Украине. Как вы считаете, возможно ли это и каким будет ответ США и НАТО?

Что ж, очень трудно предсказать, что именно творится в голове президента Путина. И когда речь шла о бряцании ядерной саблей, что мы наблюдали, было трудно определить, является ли это чистым пустословием или он действительно планирует применить ядерное оружие.

Как вы можете догадаться, Соединенные Штаты очень внимательно следят за этой ситуацией. Мы считаем использование Путиным бряцания "ядерной палкой" невероятно опасным и тревожным, и мы передали это непосредственно Москве. Как вам известно, наш советник по национальной безопасности рассказал о прямых разговорах между Вашингтоном и Москвой в течение последнего года, в которых мы предупредили россиян о рисках применения ядерного оружия, а также о серьезных последствиях, с которыми они столкнутся, если решат это сделать.

Сейчас у нас нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Но, очевидно, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией, наблюдать, как они говорят об этом, и определять, видим ли мы какие-то признаки того, что они готовятся к использованию этого вида оружия.

Получит ли Украина современные истребители

Официально США не предоставляли Украине дальнобойные ракеты и не планируют предоставлять современные истребители. Когда может произойти передача такого оружия и почему этого до сих пор не произошло?

Соединенные Штаты руководствуются процессом, который называется "Контактная группа по обороне Украины" – ее также называют группой Rammstein. Это группа государств, не только стран НАТО, но и стран со всех уголков мира, более 50 стран, которые регулярно встречаются с министром обороны Украины и высшим украинским военным командованием, чтобы определить, что именно нужно Украине сейчас, в данный момент, и как вы можете представить себе, со временем эта группа эволюционировала.

В начале группа была гораздо больше сосредоточена на "стингерах" и "джавелинах". Совсем недавно мы сосредоточились на бронетехнике, бронемашинах, танках и средствах противовоздушной обороны, в частности, но также и на артиллерии. И именно поэтому мы объединились как группа и неустанно работаем над тем, чтобы предоставить Украине то, в чем она нуждается. И опять же, генерал Каволи недавно заявил, что многие из этих запросов были удовлетворены. Мы встречались, в частности, по поводу бронетехники, и мы продолжим разговор с украинцами и в дальнейшем.



Украина получает необходимую военную технику для контрнаступления / фото Stephanie Lecocq / EPA-EFE

Мы знаем о заинтересованности в реактивных самолетах, но это нечто средне- и долгосрочное. Мы не сможем предоставить реактивные самолеты немедленно или в краткосрочной перспективе из-за вопросов подготовки кадров, управления этих типов сил и средств, а также их технического обслуживания.

Поэтому у нас есть ограниченный набор ресурсов, на котором хотим сосредоточиться. Это очень тесно связано с контрнаступлением, которое, вероятно, скоро начнется. Поэтому мы имеем настоятельную необходимость передать именно ценные средства противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику в руки украинских военных, что является первоочередной задачей.

Членство в НАТО для Украины

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что все государства-члены НАТО согласны с необходимостью принятия Украины в Альянс. Стоит ли ожидать Украине каких-то конкретных шагов в этом направлении во время саммита в Вильнюсе? Может ли Украина стать членом Альянса в ближайшее время, но пока без 5 Статьи?

Нет возможности присоединиться к Альянсу без Статьи 5. Членство автоматически означает, что вы будете частью так называемого Вашингтонского договора, а Вашингтонский договор включает гарантию Статьи 5, так что это, без сомнения, является частью членства.

Начиная с 2008 года члены Альянса четко и ясно высказываются по вопросу членства. Это не вопрос "или", а вопрос "когда" Украина присоединится к Альянсу – прямо сейчас или позже, как и ожидают союзники и Соединенные Штаты. Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить как можно больше практической поддержки украинцам, чтобы они могли защищать свою территорию и побеждали на поле боя.

Венгрия, в частности, считает, что Украина должна иметь разрешение России на вступление в НАТО. Что вы думаете по этому поводу?

Что касается расширения, мы сообщили Москве, что она не имеет права голоса или права вето в вопросах расширения, и этот вопрос, в конце концов, остается между народом Украины и альянсом НАТО.

Мы, как Альянс, высказали Москве очень четкое послание. Как вы помните, еще до начала войны, до 24 февраля, Россия предложила то, что они называли договорами. Один из них они прислали Соединенным Штатам и один – альянсу НАТО в январе прошлого года. В документе к НАТО они были очень заинтересованы в том, чтобы договориться с Альянсом об окончании расширения.

Ответ, поступивший от союзников на тот момент, заключался в том, что Россия не имеет абсолютно никакого права голоса в этом вопросе. Альянс не будет менять свою политику открытых дверей, эта дверь остается открытой. Поэтому мы были очень, очень четкие с Москвой, и это позиция, которая поддерживается во всем Альянсе.