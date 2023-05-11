Как пишут российские пропагандистские СМИ, в Кремле очень негативно оценили сообщения о поставках Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что это "весьма отрицательная" новость.

Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения,

– отметил он.

К сожалению, Украина знает, какой "ответ" следует ожидать от оккупантов. Страна-террористка, скорее всего, в привычной для себя манере будут строить по гражданской инфраструктуре и уничтожать жилые дома.

Ракеты Storm Shadow могу изменить правила игры

11 мая CNN со ссылкой на несколько западных чиновников сообщила, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским войскам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления украинских войск.

Впоследствии британский министр обороны Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Воздушные силы пока не подтверждали получение этих ракет.

Заметим, что Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", производимая компанией MBDA. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях с дальностью полета от 290 до 560 км. Большая дальность означает, что украинские пилоты смогут находиться дальше линии фронта.

Добавим, что CNN Со ссылкой на анонимных западных чиновников сообщил, что украинцы пообещали британцам применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины. ВСУ и украинские власти всегда отмечали, что используют западное оружие только для возвращения своих территорий, а не для захвата чужих.