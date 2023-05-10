Об этом 24 Канала рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он объяснил, почему эти ракеты значительно лучше и эффективнее ATACMS.

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Катков отметил, что Британия собирается передать ракеты дальностью до 300 километров, как раз таковой имеет экспортная версия ракет Storm Shadow. Для собственных вооруженных сил Британии их дальность составляет 560 км.

Важный аспект в том, что Великобритания уже демонстрировала, что она может начать поставлять вооружение раньше других. Она стала первой страной, передавшей основные боевые западные танки Challenger 2. А это в свою очередь стало толчком для передачи Украине танков Leopard.

Почему Storm Shadow эффективнее ATACMS

Storm Shadow – это стелс-ракета воздушного базирования, то есть она способна сбавлять свою заметность на средствах обнаружения врага.

Она является более мобильным средством генерации "хлопка", чем, например, ATACMS. Ведь эти ракеты для Himars, а Storm Shadow можно адаптировать под советский самолет, способный запустить 3 ракеты в разных направлениях за день.

Боевая часть ракеты составляет 450 – 500 килограммов, а у ATACMS 227 килограммов.

Системы наведения в Storm Shadow значительно качественнее, потому что там кроме спутниковой и инерциальной системы наведения, которая есть у ATACMS, есть еще система навигации по эталонному изображению, то есть когда ракета летит и уравнивает поверхность под собой с эталонной и уже ориентируется по этому.

– добавил говорящий.

Также на конечном участке у ракеты работает тепловизионная головка самонаведения, которая может скорректировать цели, если нужно поразить движущийся объект.

Катков рассказал о возможностях дальнобойных ракет от Британии: смотреть видео

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