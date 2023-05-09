Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что возможность использования таких ракет у Украины уже есть благодаря полученным самолетам.
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Свитан рассказал, что Storm Shadow – это дальнобойная ракета, в зависимости от модификации она может бить на расстоянии от 300 до 700 километров. Самым оптимальным вариантом для нее есть воздушный пуск, в котором самолет будет первой ступенькой.
Как Украина сможет использовать ракеты
Известно, что Минобороны Польши передало 10 истребитель МиГ-29 Украине. Также наше государство получило 13 самолетов от Словакии.
Летчик-инструктор считает оптимальным вариантом применения ракет Storm Shadow именно из этих МиГов, полученных Украиной. Для этого самолеты имеют большинство систем, говорится о системе управления, навигации, связи и т.д.
Полковник в запасе отметил, что сообщение о передаче ракет было еще зимой, а сейчас Украине уже необходимо их использовать.
Storm Shadow/SCALP – это хорошие ракеты, например, по уничтожению того же Крымского моста. Три ракеты ему будет достаточно. По меньшей мере, здоровье у него будет уже не то после этих ударов, потому что они высокоточны,
– резюмировал Свитан.
Свитан сказал, на что способны дальнобойные ракеты: смотреть видео
Что известно о решении Великобритании
- Еще в марте глава Минобороны Великобритании сообщил, что страна не исключает возможность передачи дальнобойных ракет нашему государству.
- Ссылаясь на сообщение, опубликованное 2 мая фондом закупки оружия для Украины Великобритании появилась информация, что Минобороны выразили заинтересованность в предоставлении Украине ракет дальностью до 300 километров. Однако уточнялось, что окончательное решение еще не было принято.
- Важно, что союзники вместе с Украиной пришли к согласию, что она не будет атаковать территорию России с использованием вооружения, которое ее не дают. Поэтому наше государство будет использовать определенные виды вооружения с согласованием, если это необходимо.