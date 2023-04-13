Правительство в Берлине согласовало заявку Польши на передачу истребителей МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине. Ранее стало известно, что Польша хочет передать истребители советского производства МиГ-29 из старых запасов ГДР, поэтому запросили разрешение.
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Польша анонсировала передачу Украине новой партии МиГ-29
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 апреля объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил в ходе дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает РАР.
Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов – 24 Канал),
– сказал Моравецкий, говоря о МиГ-29.
По словам Моравецкого, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29. Глава польского правительства не уточнил количество самолетов, которые войдут в новую партию и сроки их передачи.
Он отметил, что польская военная авиация, насчитывающая 48 истребителей F-16, пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Моравецкий напомнил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.
Словакия и Польша передали Украине самолеты: что известно
- Словакия в марте 2023 года передала Украине четыре самолета МиГ-29 из 13, которые обещала. Словацкие МиГи уже защищают небо над Харьковом.
- В апреле президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передала Украине 4 истребителя МиГ-29.
- Также, по словам Дуды, Польша готовится поставить Украине еще четыре самолета типа МиГ-29.