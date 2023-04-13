Правительство в Берлине согласовало заявку Польши на передачу истребителей МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине. Ранее стало известно, что Польша хочет передать истребители советского производства МиГ-29 из старых запасов ГДР, поэтому запросили разрешение.

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Польша анонсировала передачу Украине новой партии МиГ-29

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 апреля объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил в ходе дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает РАР.

Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов – 24 Канал),

– сказал Моравецкий, говоря о МиГ-29.

По словам Моравецкого, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29. Глава польского правительства не уточнил количество самолетов, которые войдут в новую партию и сроки их передачи.

Он отметил, что польская военная авиация, насчитывающая 48 истребителей F-16, пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Моравецкий напомнил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Важно. В Воздушных Силах ВСУ ранее призывали не спекулировать на теме самолетов МиГ-29. Передача этих истребителей несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил, однако ни в коем случае не решит вопрос "контрнаступления" или "победы". Украине нужны западные истребители, в частности F-16, которые более современные и более эффективные.

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