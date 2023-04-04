Во вторник, 4 апреля, спикер Воздушных сил Юрий Игнат обратился к представителям средств массовой информации. Собственно, он призвал не манипулировать заголовками, заставляющими украинцев поверить в то, что польские и словацкие самолеты полностью обеспечат нам контрнаступление.

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Что же на самом деле нужно ВСУ

В качестве примера необоснованных – то есть недостоверных – "победных новостей" Игнат привел материал, в котором говорится, что благодаря польским и словацким МиГ-29 якобы "удалось укомплектовать три бригады истребителей".

100 500 раз сообщаю: в составе Воздушных Сил есть 5 истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос "контрнаступления", "победы",

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что для завоевания преимущества в воздухе и победы нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

Обратите внимание! МиГ-29 является советским истребителем. Вместе с тем, в Воздушных силах и даже западных СМИ неоднократно заявляли, что для успехов на поле бои нашим лётчикам нужны такие аппараты как F-16.

Эффективное контрнаступление невозможно без авиации