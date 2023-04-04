У вівторок, 4 квітня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат звернувся до представників засобів масової інформації. Власне, він закликав не маніпулювати заголовками, які змушують українців повірити в те, що польські та словацькі літаки стовідсотково забезпечать нам контрнаступ.
Дивіться також Російський державний тероризм перейшов на новий рівень: чому підрив Татарського – лише початок
Що ж насправді потрібно ЗСУ
Як приклад необґрунтованих – себто недостовірних – "переможних новин" Ігнат навів матеріал, у якому йдеться про те, що завдяки польським та словацьким МіГ-29 начебто "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".
100 500 раз повідомляю: у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не розв'яже питання "контрнаступу", "перемоги",
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що задля завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння.
Ефективний контрнаступ неможливий без авіації
- Питання надання нам F-16 коментував, зокрема, військового експерта Андрій Крамаров. Він переконаний, що сучасні авіасудна ми отримаємо скоріше, аніж у ті терміни, про які говорять партнери.
- Власне, за його словами, ефективний контрнаступ на суші неможливий без підтримки потужної авіації.
- Що стосується F-16 – то це наймасовіший та надсучасний літак. Остання його модифікація оснащена сучасною радіолокаційною системою, яка встановлена на винищувачах п'ятого покоління F-35.
- Окрім того, цей апарат може переносити понад 100 одиниць різного озброєння, зокрема, ракети "повітря – повітря".