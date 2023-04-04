У вівторок, 4 квітня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат звернувся до представників засобів масової інформації. Власне, він закликав не маніпулювати заголовками, які змушують українців повірити в те, що польські та словацькі літаки стовідсотково забезпечать нам контрнаступ.

Дивіться також Російський державний тероризм перейшов на новий рівень: чому підрив Татарського – лише початок

Що ж насправді потрібно ЗСУ

Як приклад необґрунтованих – себто недостовірних – "переможних новин" Ігнат навів матеріал, у якому йдеться про те, що завдяки польським та словацьким МіГ-29 начебто "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".

100 500 раз повідомляю: у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не розв'яже питання "контрнаступу", "перемоги",

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що задля завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння.

Зверніть увагу! МіГ-29 є радянським винищувачем. Разом з тим у Повітряних силах та навіть західних ЗМІ неодноразово заявляли, що для успіхів на полі бої нашим льотчикам потрібні такі апарати як F-16.

Ефективний контрнаступ неможливий без авіації