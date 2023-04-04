Слова Ллойда Остіна 24 Каналу прокоментував військовий експерт Петро Черник. Він припустив, що нині США проводять дуже ретельну експертну оцінку. Глава Пентагону додав, якщо таки рішення про поставку винищувачів ухвалять, то треба буде близько 18 місяців, аби їх передати.

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"А скільки цієї авіації нам треба надати і якого типу?" Ми добре розуміємо, що 12 машин перебігу війни не зламає", – сказав він.

Черник переконаний, щоби дійсно був корисний ефект від авіації, треба щонайменше авіаційний полк – 60 машин.

Він зауважив, що контракти на будівництво літаків західного зразка, в першу чергу, F-16, укладені вже до 2025 року. А на деякі інші класи літаків – до 2030 року.

"І це, на правду, дуже складна математика – обчислити, а які та в кого машини забрати й передати Україні, бо ми ж купити їх за свої кошти не зможемо", – розповів військовий експерт.

Важливо! У Повітряних силах України заявили, що не варто сприймати заяви Пентагона так різко. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що нині США допомагає виконати Україні інші поточні завдання, які там вважають важливішими. Зокрема, мовиться про посилення ЗСУ артилерією, танками та боєприпасами. За словами Ігната, питання авіації доволі складне, а США не відхрещуються від передачі F-16 для України. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ заявляв, що радянський МіГ-29 не здатний протистояти російському Су-30. Через це Україні й потрібні західні винищувачі F-16.

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Крига скресне

Однак, на думку Петра Черника, вже є певні зрушення щодо надання авіації.

"Хай старі радянські МіГ-29, прокачані за сучасними натівськими технологіями, але все ж таки доволі серйозна ударна сила. Щонайменше до 40 машин задекларовано", – розповів він.

А це, за його словами, три повноцінні ескадрильї, які будуть мати ефект, в першу чергу, у боротьбі в повітрі з крилатими ракетами.

Як скреснула танкова крига, так обов’язково скресне й авіаційна. Ми отримаємо якісну авіацію. Питання – лиш коли, в якій кількості та які це будуть машини,

– наголосив Петро Черник.

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