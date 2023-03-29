Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч під час спільного брифінгу з Олексієм Резніковим, інформує 24 Канал.

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Хорватський уряд надає Україні підтримку фінансову, технічну та політичну. Один з пунктів такої політичної підтримки – це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо завершити їх передачу,

– сказав Баножіч.

За словами міністра, Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Він наголосив, що міжнародне право та міжнародно визнані кордони повинні поважатися, а вторгнення Росії в Україну є неприпустимим.

Зверніть увагу! Маріо Баножіч не назвав кількість вертольотів, які планують надати Україні. Однак ЗМІ наприкінці лютого повідомляли про наміри поставити 14 Мі-8.

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