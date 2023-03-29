Об этом сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич во время совместного брифинга с Алексеем Резниковым, информирует 24 Канал.

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Хорватское правительство оказывает Украине поддержку финансовую, техническую и политическую. Один из пунктов такой политической поддержки – это решение, которое сейчас находится в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений – это вертолеты Ми-8. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу,
– сказал Баножич.

По словам министра, Хорватия будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Он подчеркнул, что международное право и международно признанные границы должны уважаться, а вторжение России в Украину недопустимо.

Актуально об авиации для Украины

  • Ранее о планах передать Украине вертолеты объявили власти Северной Македонии. Речь о 12 единицах Ми-24.
  • Кроме того, Словакия уже передала Украине первую партию истребителей МИГ-29.
  • Отметим, что Владимир Зеленский, Воздушные силы ВСУ и чиновники Украины неоднократно заявляли, что нам нужны F-16. Ведь эти истребители отличаются от советских МиГов.