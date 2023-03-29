Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери Києва впевнені, що в майбутньому Україна отримає західні винищувачі. Однак, за його словами, на цій стадії бойових дій винищувачі нібито не допоможуть Україні.

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Передача винищувачів займе півтора року

Крім того, Остін розповів про термін поставки винищувачів Україні. Він сказав, що для цього потрібно півтора року, якщо рішення буде ухвалено.

Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так,

– розповів міністр оборони США.

Також Остін зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки "четвертого" покоління.

"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", – додав він.

Яка зброя потрібна Україні: заява Остіна

Ллойд Остін розповів, що Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

Водночас він стверджує, що наразі Україна найбільше потребує засобів ППО, бронетехніки та засобів вогневого ураження.

Чого вони найбільше потребують уже зараз – це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка,

– зазначив очільник Пентагону.

У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Чому винищувачі потрібні Україні вже зараз