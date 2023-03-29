Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Киева уверены, что в будущем Украина получит западные истребители. Однако, по его словам, на этой стадии боевых действий истребители якобы не помогут Украине.
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Передача истребителей займет полтора года
Кроме того, Остин рассказал о сроке поставки истребителей Украине. Он сказал, что для этого нужно полтора года, если решение будет принято.
Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие возможности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да,
– рассказал министр обороны США.
Также Остин отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения.
"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", – добавил он.
Какое оружие нужно Украине: заявление Остина
Ллойд Остин рассказал, что Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.
В то же время, он утверждает, что сейчас Украина больше нуждается в средствах ПВО, бронетехники и средств огневого поражения.
В чем они больше нуждаются уже сейчас – это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника,
– отметил глава Пентагона.
В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.
Почему истребители нужны Украине уже сейчас
- Авиапарк Украины состоит из советской техники, существенно уступающей модернизированным самолетам России. Вопрос о переходе на западные типы самолетов актуален в Украине уже несколько лет.
- В Украине определились, что стремятся получать именно многоцелевой истребитель F-16. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу объяснил, что эти самолеты нужны Украине для нескольких задач
- В первую очередь, F-16 станут частью ПВО Украины, ведь могут эффективно сбивать российские ракеты. Эти самолеты имеют мощные радары, в отличие от имеющихся в Украине.
- Также в последнее время Россия начала модернизировать бомбы, которыми атакует не только линии боевого столкновения, но и тыловые части Украины. Чтобы ликвидировать эту угрозу, Украине нужно оттеснить российские самолеты, что возможно только благодаря дальнобойным ракетам, способным запускать F-16.
- В целом F-16 имеет широкий спектр вооружений, который понадобится Украине для освобождения захвативших Россия территорий. В то же время в Воздушных Силах ВСУ неоднократно отмечали, что Украина не имеет целью атаковать территорию России.