Однако оккупанты несут мощные потери, поскольку Вооруженные Силы Украины надежно держат оборону. 24 Канал подробнее на карте покажет ситуацию на фронте.
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Где продолжается наступление
По состоянию на 29 марта враг сосредотачивает главные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Эпицентр боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За минувшие сутки украинские воины отбили 57 атак противника на указанных направлениях.
Что происходит на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка.
- На Купянском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмута. Однако наши защитники мужественно держат город, отбивают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы в районах населенных пунктов:
- Угледар,
- Золотая Нива,
- Большая Новоселка,
- Времьевка Донецкой области.
А на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и Херсон.
Карта боевых действий на 29 марта
Огромные потери россиян
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши военные сбили вражеские беспилотники "Орлан-10" и "ZALA".
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, зенитно-ракетный комплекс, а также состав боеприпасов.
Кстати, в последнее время наблюдается тенденция, когда российские оккупанты не выполняют приказы командования. 23 марта этого года за отказ выполнять боевое задание обезоружили и доставили в Макеевку Донецкой области ориентировочно 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".
А 25 марта выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующего на Авдеевском направлении.