Однако оккупанты несут мощные потери, поскольку Вооруженные Силы Украины надежно держат оборону. 24 Канал подробнее на карте покажет ситуацию на фронте.

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Где продолжается наступление

По состоянию на 29 марта враг сосредотачивает главные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Эпицентр боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За минувшие сутки украинские воины отбили 57 атак противника на указанных направлениях.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка.

оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка. На Купянском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмута. Однако наши защитники мужественно держат город, отбивают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмута. Однако За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы в районах населенных пунктов:

Угледар,

Золотая Нива,

Большая Новоселка,

Времьевка Донецкой области.

А на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и Херсон.

Карта боевых действий на 29 марта

Огромные потери россиян

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши военные сбили вражеские беспилотники "Орлан-10" и "ZALA".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, зенитно-ракетный комплекс, а также состав боеприпасов.

Кстати, в последнее время наблюдается тенденция, когда российские оккупанты не выполняют приказы командования. 23 марта этого года за отказ выполнять боевое задание обезоружили и доставили в Макеевку Донецкой области ориентировочно 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

А 25 марта выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующего на Авдеевском направлении.