Также Россия обустраивает свои госпитали на территории временно оккупированных украинских земель. Причем всех гражданских, которые там лечились – "выписывают".

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Что делают россияне на оккупированных землях

Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что в заведении лечат только врагов, которые имеют легкие ранения. В то же время всех гражданских людей "выписали".

Стоит добавить, что Россия за прошедшие сутки нанесла 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

К сожалению, до сих пор есть угроза ракетного или авиационного удара по всей Украине. Кроме того, враги продолжают попытки наступления на четырех направлениях:

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском.

В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Наши Силы обороны отбили за сутки 57 атак противника по этим направлениям.

Россияне не хотят воевать в Украине: известны два случая

Генеральный штаб ВСУ рассказал, что в последнее время наблюдается тенденция, когда российские оккупанты не выполняют приказы командования. Вооруженным Силам Украины известны по меньшей мере два таких случая:

23 марта этого года за отказ выполнять боевое задание обезоружили и доставили в Макеевку Донецкой области ориентировочно 70 человек из подразделений добровольческих формирований "невский" и "ветераны";

25 марта выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

ВСУ мощно бьют по врагу

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеские беспилотники "Орлан-10" и "ZALA",

– рассказали в ВСУ.

Также в Генштабе уточнили, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления;

6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;

зенитно-ракетный комплекс;

склад боеприпасов.

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – изменений в оперативной обстановке нет, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В Белоруссии продолжается боевая подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка.

направлениях – изменений в оперативной обстановке нет, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В Белоруссии продолжается боевая подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка. На Купянском и Лиманском направлении – за прошедшие сутки Россия вела бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое. Враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двухлетняя, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.

направлении – за прошедшие сутки Россия вела бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменное и Берестовое. Враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двухлетняя, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении – оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут. Однако ВСУ мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

направлении – оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут. Однако ВСУ мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск. На Авдеевскому и Марьинскому направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, и успеха не имел. Россия обстреляла Новокалиново, Красногоровку, Острое, Георгиевку, Степное, Ласточкино, Авдеевку, Тонечко, Первомайское, Марьинку, Победу, Парасковеевку и Новомихайловку Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, и успеха не имел. Россия обстреляла Новокалиново, Красногоровку, Острое, Георгиевку, Степное, Ласточкино, Авдеевку, Тонечко, Первомайское, Марьинку, Победу, Парасковеевку и Новомихайловку Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки Россия обстреляла Угледар, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки Россия обстреляла Угледар, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях Россия продолжает обороняться. Враг обстрелял Новоселку, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малой Токмачке, Новоданиловке и Новоандреевке Запорожской области; Антоновка и Херсон.

Обратите внимание! Вечером 28 марта в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной, однако контролируемой ВСУ. Россия не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Бахмута и направляет туда свои лучшие подразделения. Однако ВСУ противостоят врагу. На месте находится генерал-полковник Александр Сырский, который совместно с командирами согласовывает действия, чтобы помешать врагу реализовать свои планы.