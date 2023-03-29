Однак окупанти зазнають потужних втрат, оскільки Збройні Сили України надійно тримають оборону. 24 Канал детальніше на карті покаже ситуацію на фронті.

До теми Де окупанти провалюють наступ, які міста обстрілюють: карта бойових дій на 28 березня

Де триває наступ

Станом на 29 березня ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Епіцентр бойових дій – Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці. За минулу добу українські воїни відбили 57 атак противника на зазначених напрямках.

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області.

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ.

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів:

Вугледар,

Золота Нива,

Велика Новосілка,

Времівка Донецької області.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка і місто Херсон.

Карта бойових дій на 29 березня

Шалені втрати росіян

Наша авіація за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім цього, наші військові збили ворожі безпілотники "Орлан-10" та "ZALA".

Також підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

До речі, останнім часом спостерігається тенденція, коли російські окупанти не виконують накази командування. 23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання обеззброїли та доставили до Макіївки Донецької області орієнтовно 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани".

А 25 березня виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.