Як зазначили у командуванні української армії, станом на ранок 28 березня найзапекліші бої ведуться поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Разом з тим лише за минулу добу наші захисники відбили 62 атаки противника та продовжують давати відсіч окупантам.
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Росія продовжує терор
Власне, основні зусилля загарбники зосереджують на наступі на Лиман, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Хоча їхні операції не мають жодного успіху.
Сокири Авдіївка і Мар'їнка: противник провів невдалі наступальні операції в напрямку селищ Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка,
– пишуть у ЗСУ.
Окрім того, за добу ворог завдав 24 повітряних та 12 ракетних ударів, а також здійснив 55 атак за допомогою ракетних систем залпового вогню. Водночас від обстрілів постраждали міста та села в таких областях:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Херсонська.
Що відбувається на різних напрямках: карта бойових дій від DeepState, 28 березня
Окупанти застосували "сльозоточивий газ" в околицях таких населених пунктів: Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка.
Втрати ворога та обстріл Слов'янська
Станом на 28 березня відомо, що ЗСУ знищили 171 720 ворожих вояків, лише за попередню добу – 570 бійців. Про це повідомили в Генштабі. Також там констатували, що арсенал Кремля за понад рік широкомасштабної війни зменшився на 3 602 танків, 6 966 бойових броньованих машин та 2 653 артилерійських систем.
Наостанок згадаємо, що 27 березня путінські вояки завдали удару по Слов'янську в Краматорському районі Донецької області системами С-300. У результаті цього 2 людини загинуло, ще 32 – отримали поранення. Президент України пообіцяв, що усі причетні до цього злочину будуть притягнуті до відповідальності.