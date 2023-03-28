Як зазначили у командуванні української армії, станом на ранок 28 березня найзапекліші бої ведуться поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Разом з тим лише за минулу добу наші захисники відбили 62 атаки противника та продовжують давати відсіч окупантам.

Дивіться також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Росія продовжує терор

Власне, основні зусилля загарбники зосереджують на наступі на Лиман, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Хоча їхні операції не мають жодного успіху.

Сокири Авдіївка і Мар'їнка: противник провів невдалі наступальні операції в напрямку селищ Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка,

– пишуть у ЗСУ.

Окрім того, за добу ворог завдав 24 повітряних та 12 ракетних ударів, а також здійснив 55 атак за допомогою ракетних систем залпового вогню. Водночас від обстрілів постраждали міста та села в таких областях:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська.

Що відбувається на різних напрямках: карта бойових дій від DeepState, 28 березня

Окупанти застосували "сльозоточивий газ" в околицях таких населених пунктів: Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка.

Зверніть увагу! Намагаються втримати оборону противники на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Втрати ворога та обстріл Слов'янська

Станом на 28 березня відомо, що ЗСУ знищили 171 720 ворожих вояків, лише за попередню добу – 570 бійців. Про це повідомили в Генштабі. Також там констатували, що арсенал Кремля за понад рік широкомасштабної війни зменшився на 3 602 танків, 6 966 бойових броньованих машин та 2 653 артилерійських систем.

Наостанок згадаємо, що 27 березня путінські вояки завдали удару по Слов'янську в Краматорському районі Донецької області системами С-300. У результаті цього 2 людини загинуло, ще 32 – отримали поранення. Президент України пообіцяв, що усі причетні до цього злочину будуть притягнуті до відповідальності.