Понеділок, 27 лютого, як зазначив Президент України, розпочався з тероризму російських окупантів. Через обстріл Слов'янська спалахнуло декілька автівок та загинула людина.

Дивіться також Хрест на "Силі Сибіру-2" і васалітет Путіна: як Китай будує новий світовий порядок

"Україна не пробачить"

За словами українського лідера, окрім загиблого є декілька постраждалих різного ступеня тяжкості. Станом на 11:55 на місці працювали усі відповідні служби. Зокрема, медики надавали медичну допомогу та тривав розбір завалів.

Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії,

– йдеться в повідомленні Зеленського.

Зауважимо, що цей же текст продубльовано англійською мовою. Вочевидь, для того, аби вкотре нагадати західним партнерам, що Росія є терористичною державою та Путін разом зі своїми прихвоснями має понести відповідальність за злочини проти України.

Наслідки удару окупантами по Слов'янську: відео з фейсбуку Зеленського

Близько 12:20 у ДСНС проінформували, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після обстрілу Слов'янська. Разом з тим, як зазначили у пресслужбі, на місці атаки також врятовано людину, хоча є загиблий та постраждалі. Також підтвердив цей терористичний акт Росії глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він лаконічно констатував, що рятувальна операція станом на 12:20 тривала. Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300,

– мовиться в повідомленні. Рятувальники працюють у Слов'янську на місці обстрілу: дивіться відео ДСНС Росія продовжує терор, хоча ракет у ворога все менше