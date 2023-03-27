Понеділок, 27 лютого, як зазначив Президент України, розпочався з тероризму російських окупантів. Через обстріл Слов'янська спалахнуло декілька автівок та загинула людина.
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"Україна не пробачить"
За словами українського лідера, окрім загиблого є декілька постраждалих різного ступеня тяжкості. Станом на 11:55 на місці працювали усі відповідні служби. Зокрема, медики надавали медичну допомогу та тривав розбір завалів.
Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії,
– йдеться в повідомленні Зеленського.
Зауважимо, що цей же текст продубльовано англійською мовою. Вочевидь, для того, аби вкотре нагадати західним партнерам, що Росія є терористичною державою та Путін разом зі своїми прихвоснями має понести відповідальність за злочини проти України.
Наслідки удару окупантами по Слов'янську: відео з фейсбуку Зеленського
- Не так давно, 22 березня, російські окупанти завдали 2 удари по багатоповерхівках в Запоріжжі. Через 4 дні стало відомо, що загальна кількість жертв внаслідок цієї атаки становить дві людини, про що повідомляв секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Разом тим він констатував, що госпіталізація знадобилась понад 20 особам.
- Окрім того, у ГУР наголошували, що ворог припинив завдавати масованих ракетних ударів. Це можна пояснити тим, що в Росії недостатньо засобів для таких обстрілів. Себто ракетний потенціал окупантів поступово вичерпується.