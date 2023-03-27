Зеленский об ударе по Славянску / Коллаж 24 Канала
Захватчики обстреляли Славянск в Краматорском районе Донецкой области, в результате чего вспыхнул пожар и погиб один человек. Глава нашего государства Владимир Зеленский показал кадры последствий этого ужасного террористического акта.
По словам украинского лидера, кроме погибшего есть несколько пострадавших разной степени тяжести. По состоянию на 11:55 на месте работали все соответствующие службы. В частности, медики оказывали медицинскую помощь и продолжался разбор завалов.
Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии, – говорится в сообщении Зеленского.
Заметим, что этот текст продублирован на английском языке. Очевидно, для того, чтобы в очередной раз напомнить западным партнерам, что Россия является террористическим государством и Путин вместе со своими прихвостнями должен понести ответственность за преступления против Украины.
Последствия удара оккупантами по Славянску: видео с фейсбука Зеленского