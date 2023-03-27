Понедельник, 27 февраля, как отметил Президент Украины, начался с терроризма российских оккупантов. Из-за обстрела Славянска вспыхнуло несколько автомобилей и погиб человек.

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"Украина не простит"

По словам украинского лидера, кроме погибшего есть несколько пострадавших разной степени тяжести. По состоянию на 11:55 на месте работали все соответствующие службы. В частности, медики оказывали медицинскую помощь и продолжался разбор завалов.

Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии,

– говорится в сообщении Зеленского.

Заметим, что этот текст продублирован на английском языке. Очевидно, для того, чтобы в очередной раз напомнить западным партнерам, что Россия является террористическим государством и Путин вместе со своими прихвостнями должен понести ответственность за преступления против Украины.

Последствия удара оккупантами по Славянску: видео с фейсбука Зеленского