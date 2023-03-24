Пекин пытается продвигать собственное видение будущего "мирового порядка", где сам Китай будет играть ключевую роль. Ради достижения этой цели, китайский лидер не отказывается от встреч с такими токсичными фигурами, как Путин, ведь Москва нужна Пекину как инструмент для достижения более глобальных целей. 24 Канал традиционно анализирует политику Китая, а также то, как на это будут реагировать Украина и Запад.

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Китай бережно относится к зависимости от российских энергоносителей

Трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина преследовал цель в очередной раз продемонстрировать тесные связи между Россией и Китаем, мощные "дружеские" отношения с Владимиром Путиным и попытку продвигать изменение международного порядка, который возглавляют США и союзники. Кульминацией встречи можно считать более десятка соглашений об усилении сотрудничества в различных сферах: от торговли и технологий – до государственной пропаганды.

Обратите внимание! Владимир Путин активно настаивал на том, что Москва планирует поддержать китайский бизнес, который "заменит западные предприятия". Россия все больше полагается на Китай как на основной рынок импорта собственных товаров, а также главного экспортера электроники.



Во время встречи Путин всеми силами пытался угодить Си Цзиньпину, отмечал мощную экономическую и технологическую модель, которую удалось построить Китаю в противовес другим государствам и даже заявил об определенной зависти со стороны России.

Во всем мире это вызывает неподдельный энтузиазм. Мы даже немного вам завидуем. В Китае создана очень эффективная система экономики и укрепления государства. Она гораздо эффективнее, чем во многих других странах. Это очевидный факт,

– сказал кремлевский диктатор Си Цзиньпину.

Похоже, что санкции Запада, о которых кремлевская верхушка неустанно говорила, как о "не работающих" или даже "полезных" для России, все же дают о себе знать. Сегодня Россия фактически отрезана от современных западных технологий, крайне необходимых не только для военной машины России, но и для поддержки своей основной статьи доходов – поставок нефти и газа.

Газогоны и нефтепроводы также зависят от высокотехнологичных компонентов, так что России крайне необходимо наладить поставки этих деталей из Китая, заместив западные аналоги.

Китаю также выгодно поддержать попытки Кремля продолжить торговлю российскими энергоносителями. Пекин осознает, что после того, как Европа почти полностью избавилась зависимости от российской нефти и газа, единственным путем поставок для Москвы остается Китай. В этом году Пекин закупил рекордное количество российских энергоносителей, частично замещая ими поставки из Катара, Туркменистана и Саудовской Аравии. В прошлом году импорт Китаем российских энергоресурсов, который составляет более 40% доходов бюджета России, вырос с 52,8 миллиарда долларов до 81,3 миллиарда.



Китай за последний год увеличил поставки энергоресурсов из России / инфографика Financial Times

Следует также обратить внимание, что в своих попытках отойти от межнациональных расчетов в американском долларе, Россия переводит львиную часть собственных бюджетных резервов и государственных закупок в китайский юань, таким образом лишь усиливая свою зависимость и выделяя Китай как свой основной спасательный круг от международной изоляции и санкционного давления

Москва считает свою экономическую зависимость от Китая решающей для ее перспектив выиграть войну против Украины и преодолеть последствия западных санкций. Отдельно, Владимир Путин настаивал на развитии второго газопровода в Китай – "Сила Сибири-2" , как на неком аналоге уже мертвого проекта "Северный поток-2.

, как на неком аналоге уже мертвого проекта "Северный поток-2. По результатам встречи, Кремль заявил, что все договоренности, даже с Монголией, по постройке новой газовой трубы на Восток уже достигнуты, однако реальность может сильно отличаться от желаний российского руководства.



Проект "Сила Сибири-2" в инфографике FT

Си Цзиньпин полностью поддерживает Россию в ее антизападной риторике. Однако относительно глубоких экономических связей до сих пор колеблется. Западные СМИ сообщают, что Си Цзиньпин так и не дал Путину четких сигналов по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Несмотря на то, что Китай доволен бесконечным потоком дешевых российских энергоресурсов, правительство Си Цзиньпина все же сосредоточено на диверсификации поставок, фактически, желая избежать ошибки Европы, которая вогнала себя в зависимость от России. Китай в этом вопросе занимает более дальновидную позицию, ведь после экономического спада, вызванного пандемией Covid-19, Пекин не требует дополнительного газа из России, так что занимает позицию ожидания.

Важно! Окончательное решение относительно "Силы Сибири-2", пока идет война в Украине, может стать критическим сигналом для Запада об углублении связей Пекина с Москвой. Россия действительно погрузится в зависимость от Китая, однако для строительства нового газопровода Пекин должен обеспечить Кремль всеми необходимыми технологиями, в обход американских санкций.



Подобная помощь со стороны Китая в настоящее время ограничена и происходит в основном через третьи страны. К примеру, данные китайской таможни показывают, что экспорт полупроводников в Турцию вырос почти вдвое в 2022 году, в то время как Турция, чей высокотехнологичный экспорт был незначительным, существенно увеличила продажи в Россию.



Россия закупает больше товаров двойного назначения из Китая, несмотря на запрет США / инфографика Financial Times

При этом, поставки в Россию осуществляют не китайские гиганты, вроде Huawei, которые были вынуждены присоединиться к санкциям США, опасаясь вторичных последствий. Их место заняли малоизвестные китайские производители. Результаты такого импортозамещения местами выглядят не очень удачно, ведь малые компании не могут обеспечить достаточный уровень качества этих деталей. Впрочем, так или иначе, это позволяет российским компаниям, особенно в отраслях нефтепереработки и добычи газа, держаться на плаву.

Совместное идеологическое видение мира сближает Китай и Россию

Движущей силой встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным стало желание Китая построить своеобразную "коалицию" в противовес США и положить начало новому "мировому порядку", который больше отвечал бы авторитарному видению китайского лидера. Путин и Си призвали содействовать созданию "многополярного мира" – новомодного для диктатур термина, которым они описывают недовольство западными ценностями и правилами, которые установились после Второй мировой войны. Лидеры России и Китая пообещали приложить совместные усилия, чтобы "защитить международную систему", в которой сегодня доминируют США.



"Дружественная" встреча Путина и Си завершилась рядом соглашений и совместных заявлений / фото Getty Images

Обратите внимание! Китай неоднократно отмечал, что "менталитет Холодной войны" сегодня недопустим, однако собственноручно подливает масла в огонь идеологических разногласий в мире.



При этом настоящее имеет существенные отличия с ХХ веком, когда в мире царили мощные идеологии: свободная капиталистическая западная модель с одной стороны и социалистическая тоталитарная – с другой. Пока вся "многополярность" мирового противостояния проходит между демократическими ценностями и авторитарными диктатурами.

У России пока нет привлекательной идеологии, а полностью построенная на противопоставлении себя Западу, даже если это предполагает продвижение достаточно архаических средневековых ценностей. Иран, другой потенциальный союзник по новой коалиции, сегодня также сконцентрирован на консервативном религиозном фанатизме, кое-где противоречащем реальным желаниям иранского народа, от чего в стране существует достаточно нестабильная политическая ситуация. На этом фоне китайские коммунисты, недавно отпраздновавшие столетие с создания своей партии, выглядят "наиболее действенной моделью".

Реальной же целью, которой мотивированы авторитарные противники Запада, является сохранение собственной власти:

Владимир Путин полностью сконцентрирован на этой идее, ведь в противоположность этому стоит его собственное физическое выживание.

Иранский аятолла Али Хаменеи сегодня, равно как и Путин, изолированный от остального мира, его страна находится под санкциями Запада, а единственной темой для обсуждения с цивилизованными странами является предотвращение ядерной программы Ирана.

При этом сам Китай использует эти желания авторитарных лидеров только ради собственной выгоды. Манипулируя изоляцией этих стран от цивилизованного мира, Китай популяризирует использование юаня для расчетов, а также предлагает себя как основного покупателя ресурсов, которыми насыщены эти страны.

Китай не будет создавать коалицию как таковую, он будет создавать мир, сильно связанный с ним. Это продвижение юаня, использование китайских технологий, использование китайских инфраструктурных проектов. Китай не будет делать коалицию в смысле коллективного Запада, которая будет связана с общими ценностями и принципами. Китай будет пытаться построить пространство, где все решения будут приниматься на определенном балансе интересов, и где ключевые решения не могут приниматься без участия Китая,

– подчеркивает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Экономические возможности Китая сегодня позволяют ему диктовать свои условия и заставлять Запад считаться с его мнением. Впрочем, несмотря на это, те же США и Европа предостерегают Пекин от радикальных действий, особенно поддержки России, ведь финансовые возможности Китая все еще сильно зависят от Вашингтона и Брюсселя. На фоне встречи Путина и Си США заявили, что не видят того, чтобы вопрос поставок оружия в Россию "был снят с повестки дня" во время диалога двух лидеров и в очередной раз отметили возможные последствия, если Китай прибегнет к такому шагу.

При этом следует отметить, что, несмотря на "миролюбивую позицию", все рассказы о "сферах влияния" и исторических правах собственности на те или иные государства раздаются именно со стороны Китая и России, которые так оживленно публично предостерегают мир от "менталитета Холодной войны". Россия начала варварскую, захватническую войну против Украины, а Китай постоянно заявляет свои права на территории демократического Тайваня, угрожая прямым военным вторжением. В этом контексте неудивительно, что Си Цзиньпин и Владимир Путин настолько близки во взглядах, ведь оба являются последователями имперской политики прошлого века, утратившей актуальность в современном мире, но остающейся главным мотиватором для лидеров Китая и России.

Путин ограниченно поддержал "мирный план" Китая

Тема войны в Украине не прошла мимо встречи в Москве. При этом, судя по словам Путина, китайскому лидеру удалось убедить его встать на сторону своего так называемого "мирного плана". Впрочем, по этой идее Путин высказался довольно неоднозначно. Дело в том, как заявил Путин, что Россия "готова принять некоторые положения этого плана за основу мирного диалога".

Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию вокруг Украины. Считаем, что многие положения выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем,

– заявил Путин на встрече с Си Цзиньпином.

Пока не ясно, как Китай отреагировал на лишь частичное восприятие своей инициативы со стороны России, однако очевидно, что некоторые положения китайского плана крайне невыгодны Кремлю. Вероятно, Москве очень не понравилась часть, заставляющая уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и наоборот – Россия в восторге от предложения снять с нее односторонние санкции.

В то же время, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложение Китая не является конкретным планом действий, а скорее перечнем принципов для будущего мира, следовательно, и толковать эти пункты можно по-разному.

К примеру, упоминание о территориальной целостности. Это не означает, что Китай толкует это, равно как и мы, поскольку китайцы голосовали "против" по нашей резолюции в ООН, где прописана территориальная целостность и отвод российских войск с нашей территории. При этом видения Китая и России тоже существенно отличаются. Одной из целей визита Си Цзиньпина было почувствовать лично, что и как хочет и планирует делать Путин,

– подчеркивает Павел Климкин.

При этом это не означает, что все предложения в конечном итоге будут применяться. Китай и дальше будет проводить консультации с другими международными партнерами и в ближайшее время планирует встречу с президентом Бразилии и некоторыми европейскими лидерами.

При этом Путин отметил, что Украина и Запад всячески критикуют мирные инициативы Китая. Однако это просто очередная попытка переложить ответственность со стороны Кремля, ведь любое предложение по прекращению огня не может стартовать, пока Россия не выведет свои войска из Украины. В противном случае это воспринимается как попытка помочь России заморозить конфликт, чтобы возобновить силы и продолжить войну.

Владимир Зеленский уже отреагировал на попытки продвигать китайский мирный план на встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина. Президент подчеркнул, что у Украины сейчас есть собственная "формула мира", которую Киев представил миру и направил китайской стороне. В Украине надеются, что Пекин ознакомится с украинским мирным предложением и сделает необходимые выводы. Запад также пытается склонить Китай ознакомиться с "формулой мира" и оказывать более активное давление на Россию, чтобы она остановила агрессию.

При этом США очень скептически относятся к "мирной инициативе" Китая, ведь она не предусматривает достаточного давления на Россию, которая является агрессором и движущей силой продолжения этой войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "мир не должен вводить себя в заблуждение", а попытка Китая остановить войну только заморозит конфликт и вознаградит Россию оккупированными украинскими территориями.

Фундаментальным элементом любого плана прекращения войны в Украине и установления справедливого и крепкого мира должна быть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины,

– заявил Энтони Блинкен.

В то же время, в США растет обеспокоенность тем, что Китай пытается загнать Вашингтон в тупик своей мирной инициативой. Несмотря на все оговорки США, прямой отказ от китайского плана может развязать руки Пекину, который начнет убеждать страны, уставшие от войны и ее экономических последствий, что американцы вообще не заинтересованы в мире и выступают против прекращения огня и завершения конфликта.

Почему премьер Японии посетил Киев, пока Си был в Москве

Пока Си Цзиньпин обсуждал совместные планы на встрече с военным преступником Владимиром Путиным, премьер-министр Японии Фумио Кишида совершил неожиданный визит в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Кишида подчеркнул, что решил собственными глазами увидеть ситуацию в Украине, в частности, посетил Бучу, где российские военные совершили десятки военных преступлений во время вторжения на Киевщину. В то же время, премьер Японии подчеркнул необходимость защиты международного порядка, основанного на правилах и пригласил Зеленского на предстоящий виртуальный саммит Большой семерки, где в этот раз будет председательствовать Япония.

Зеленский очень положительно оценил встречу с японским премьером. В Офисе Президента подчеркнули, что партнерство между Украиной и Японией приближает возвращение мира в Украину и усиливает глобальную безопасность. Стороны обсудили намерения России усиливать агрессию и договорились продолжать диалог по расширению взаимодействия безопасности. В конце концов Кишида объявил о новой военной, финансовой и гуманитарной поддержке Украины со стороны Японии.

Очень символично также то, что поездка Фумио Кишиды является первым случаем, со времен Второй мировой войны, когда премьер-министр Японии посетил страну, где продолжаются боевые действия. В частности, это первый визит в Украину азиатского члена G7. Одновременные визиты Си Цзиньпина в Москву и Фумио Кишиды в Украину лишь подчеркивают все глубокие разногласия в Азии относительно войны в Украине.

Этот визит означает, что у нас есть друзья и партнеры в Азии. Японцы понимают, что в какой-то момент Китай может оказаться реваншистским и в риторике, и в своих действиях. Поскольку Путин тоже был реваншистским в риторике, но ему многие не верили, а теперь мы видим результат такого подхода. Японцы очень вкладываются в оборону, почти вдвое увеличили бюджет, пытаются строить логику альянсов безопасности в Азии. Для них опыт украинской войны и взаимодействие с нами не только символичны, но и практически важны,

– подчеркивает экс-министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов.

Представление о том, что Восток вроде бы больше склоняется к партнерству с Россией, а Украина получает поддержку исключительно от стран Запада не соответствует действительности. Как и в Европе, взгляды на войну в Украине не однородны, а визит японского премьера лишь это подчеркивает.

Китайская модель мира делает его опасным

Цель Китая становится все более понятной, и визит Си Цзиньпина в Москву это полностью подтверждает. Пекин пытается выходить на передний план в урегулировании наибольшего конфликта на планете, делая вид миротворца. При этом наглядно демонстрирует, какое серьезное влияние он оказывает на Россию, которая из-за международной изоляции и санкционного давления переходит в вассальное положение к своему восточному соседу. Китай пытается образовать "многополярный мир", где он будет занимать главенствующую позицию главного противовеса США.

Поддержка России в этом контексте крайне важна, ведь Китай не может допустить падения режима Владимира Путина, хотя его ослабление крайне выгодно Пекину. Ради достижения этой цели Си Цзиньпина даже не волнует ордер Международного уголовного суда и общая токсичность фигуры Владимира Путина. В то же время Китай усиливает свое влияние на Ближнем Востоке, где позиции США ощутимо упали за последние 20 лет. Попытки примирения Саудовской Аравии и Ирана лишь подчеркивают образ "миротворца" и такого себе нового мирового полицейского, который способен стабилизировать отношения даже между ожесточенными врагами.



Китай пытается примирить Иран и Саудовскую Аравию / Фото МИД Китая

Не стоит также умалять влияние "миролюбивой" позиции Китая в мире, ведь множество стран Латинской Америки или Африки, где представительства Украины остаются довольно ограниченными в своих ресурсах, не столько сочувствуют украинцам, агрессии России, сколько озабочены экономическими и гуманитарными последствиями от продолжения этой войны. При этом игнорирование западных ценностей свободы и прав человека, ради активного экономического роста, который предлагает Китай, также находит эхо во многих авторитарных режимах по всему миру.

Опасность состоит в том, что Китай будет продвигать логику компромиссов ради компромиссов. Мы прекрасно понимаем, что уступки – это плохая логика, она никогда не работает с такими режимами, как русский. Китай распространяет простую логику, где принципы, права человека и ценности не являются критическими, лучше быстрее добиться простых результатов, а Пекин будет этому способствовать. Эта логика может найти благосклонность во многих странах не западного мира,

– считает Павел Климкин.

Проблема для Китая состоит в том, что, в отличие от США, их модель не предлагает широких перспектив для всех потенциальных участников. Китай пытается поддержать Иран, игнорируя его ядерную программу, что несет угрозу другим партнерам Пекина в регионе. Китай ссылается на уважение суверенитета, не ограничивая захватнические действия великих государств против своих соседей.

Западная модель, которую так активно продвигали США после завершения Второй мировой войны имела целью сделать мир более безопасным для всех. Со временем стало очевидно, что это не всегда работает, а иногда приводит к большим проблемам, как на том же Ближнем Востоке. Однако идеи Китая, которые действительно направлены лишь на усиление собственного влияния, не способны сделать мир более безопасным. Даже наоборот, игнорирование необходимости общих ценностей может привести к полностью обратному результату.