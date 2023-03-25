Для прорыва нашей ПВО оккупантам эффективнее наносить массированные удары. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

К теме Массированные ракетные удары России ушли в прошлое, – ОК "Юг"

Захватчики начали комбинировать разные типы ракет. В частности, высокоточные, старые Х-22, гиперзвуковые "Кинжалы", зенитные ракеты С-300. Также россияне стали активнее использовать дроны, воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО.

Россия не может совершать массированные атаки

Разведка отмечает, что Россия теперь не может выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как было раньше.

Сейчас оккупанты накапливают средства и пытаются нанести массированный удар, сочетая различные средства поражения. В это время они пытаются прорвать нашу ПВО.

Однако украинское ПВО не стоит на месте. Мы накапливаем силы и средства, прежде всего, для сухопутной группировки.

Россияне тратили миллионы долларов

В ОК "Юг" также отмечали, что массированные ракетные удары ушли в прошлое. Потому что нечем "массу" наращивать.

Массированные ракетные удары россиян привели к тому, что издержки превысили результаты. Оккупанты запускали ракеты на миллионы долларов, а получали максимум несколько дней без света.