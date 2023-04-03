Керівник Офісу президента з питань міжнародної політики Марчін Пшидач повідомив цю інформацію журналістам 3 квітня.

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Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29

За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини,

– заявив Марчін Пшидач.

Посадовець запевнив, що далі будуть розмови про можливу подальшу підтримку.

Свої літаки Україні вже передала Словаччина

Словаччина 23 березня заявила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще дев'ять мають надійти Збройним Силам України протягом найближчих тижнів.

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!", – повідомили Збройні Сили Словаччини.

Варто додати, що Словаччина передасть Україні 13 винищувачів.

Вже 30 березня заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що передані Братиславою чотири винищувачі захищають небо над Харковом.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що радянський винищувач МіГ-29 не здатний протистояти російському Су-30. Адже на МіГ-29 не можна ставити сучасні ракети та з багатьох інших причин. Саме тому МіГ-29 є серйозною допомогою, яка навряд чи змінить ситуацію на фронті. Проте змінити хід війни можуть F-16.