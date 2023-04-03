У канцелярії польського президента підтвердили візит та навіть назвали його дату.
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Зеленський відвідає Польщу
У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в Польщу,
– мовиться в повідомленні.
Попередньо відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться з поляками та українцями у Королівському замку у Варшаві.
Варто додати, що український лідер 28 березня 2023 року спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою.
"Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час", – заявив Зеленський.
Також український президент запевнив, що вони готуються до "важливих заходів", проте не уточнив, яких саме.
Візит Зеленського в Польщу: що відомо