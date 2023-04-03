В канцелярии польского президента подтвердили визит и назвали его дату.

Смотрите также Следующая неделя будет весомой для нашей защиты и обороны: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский посетит Польшу

В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что Владимир Зеленский встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве.

Стоит добавить, что украинский лидер 28 марта 2023 года общался с польским президентом Анджеем Дудой.

"Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", – заявил Зеленский.

Также украинский президент заверил, что они готовятся к "важным мерам", однако не уточнил, каким именно.

Визит Зеленского в Польшу: что известно