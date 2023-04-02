По словам Зеленского, главное сейчас – беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству. Также президент отметил, что следующая неделя будет весомой для нашей защиты и обороны.

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Зеленский поблагодарил украинских воинов

Украинский лидер в своем обращении поблагодарил наших воинов, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, Бахмутом, Белогоровкой, Кременной и всеми другими городами и селами Донбасса.

И особо отмечу 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, наших десантников "восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Благодарю вас, ребята!

– сказал Зеленский.

Также президент отметил морпехов 35-й, 36-й бригад, артиллеристов 55-й отдельной бригады, 64-го, 66-го отдельных орудийных дивизионов 406-й артиллерийской бригады.

"Благодарю всех, кто бережет Запорожье, Херсонщину, направление Днепропетровщины, Харьков, Сумщину, Черниговщину. Всем, кто бережет нашу границу. Всем, кто спасает наших людей от ранений, от боли", – отметил украинский лидер.

Следующая неделя будет весомой для Украины

Зеленский отметил, что следующая неделя будет особенно важной для нашей защиты и движения к победе.

Уже готовимся к запланированным событиям и решениям,

– рассказал президент.

Зеленский вспомнил годовщину освобождения Киевщины

Сегодня, 2 апреля, мы отмечаем годовщину освобождения Киевской области от российской армии. Именно год назад с территории Киевской области сбежал последний оккупант.

"Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", – добавил Зеленский.

Обращение Зеленского 2 апреля: смотрите видео

Зеленский ввел новые санкции

Напомним, что 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против ряда государственных предателей и российских деятелей. Кроме того, под ограничения попали 379 компаний страны-агрессора.

Новым указом Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и еще трех украинцев: Дмитрия Ворона, Владимира Липандина и Геннадия Гаркуша. Кроме этого, в список попали более 230 россиян. Более того, ограничения касаются также Минфина России и Совета Федерации Федерального собрания страны-агрессора.