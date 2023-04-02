За словами Зеленського, головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі. Також президент зазначив, що наступний тиждень буде вагомим для нашого захисту та оборони.

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Зеленський подякував українським воїнам

Український лідер у своєму зверненні подякував нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, Бахмутом, Білогорівкою, Кремінною та усіма іншими містами і селами Донбасу.

І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му й 92-гу окремі механізовані бригади, наших десантників "вісімдесятки", 5-ту окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці!

– сказав Зеленський.

Також президент відзначив морпіхів 35-ї, 36-ї бригад, артилеристів 55-ї окремої бригади, 64-го, 66-го окремо гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади.

"Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину. Усім, хто береже наш кордон. Усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю", – зазначив український лідер.

Наступний тиждень буде вагомим для України

Зеленський зауважив, що наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту та руху до перемоги.

Вже готуємося до запланованих подій і рішень,

– розповів президент.

Зеленський згадав річницю звільнення Київщини

Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо річницю звільнення Київщини від російської армії. Саме рік тому з території Київської області втік останній окупант.

"Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", – додав Зеленський.

Звернення Зеленського 2 квітня: дивіться відео

Зеленський увів нові санкції

Нагадаємо, що 1 квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти низки державних зрадників та російських діячів. Крім того, під обмеження потрапили 379 компаній країни-агресорки.

Так, новим указом Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та ще трьох українців: Дмитра Ворона, Володимира Ліпандіна та Геннадія Гаркуша. Окрім цього, до списку потрапили понад 230 росіян. Ба більше, обмеження стосуються також Мінфіну Росії та Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресорки.