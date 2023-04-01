На сайте Президента опубликовали два указа, предусматривающих санкции. В одном из них ограничения касаются 154 компаний из России и более 230 человек.

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Под санкции попал эксглава "Мотор Сичи"

Этим указом глава Украины ввел санкции против экспрезидента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и еще трех украинцев:

Дмитрия Ворона;

Владимира Липандина;

Геннадия Гаркуша;

Кроме этого, в список попали более 230 россиян. Более того, ограничения касаются также Минфина России и Совета Федерации Федерального собрания страны-агрессорки.

В своем следующем указе Зеленский наложил санкции еще на 225 российских компаний и 33 гражданина России.

Среди предприятий, попавших под ограничения, есть:

Акционерное общество "Волжский электромеханический завод",

акционерное общество "Завод "Пластмасс",

акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Квант"

другие предприятия, занимающиеся обслуживанием, ремонтом или производством военной техники.

Заметим, что санкции будут действовать десять лет. В общем ограничения введены против 273 человек и 380 юридических лиц.

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