В пояснительной записке правительство Японии отмечает, что вводит санкции в целях содействия международному миру. О запрете на экспорт объявили 31 марта, однако действовать они начнут с 7 апреля.
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Запрещающие новые санкции
Согласно новому пакету санкций, вводится запрет на экспорт ряда товаров. В частности, компоненты и материалы, которые могут использоваться для изготовления дронов или космической отрасли.
Кроме того, правительство Японии запретило экспортировать в Россию и ряд других товаров. В список вошли:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);
- двигатели для авиации;
- электрооборудование и их части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
- самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали;
- все игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.
Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением России в Украину,
– сказано в пояснительной записке к санкциям.
Санкции против России
- В марте правительство Канады ввело новые санкции против России. В частности, ввел запрет на импорт русской стали и алюминия. По данным министерства промышленности Канады, страна импортировала стальной продукции из России на сотни миллионов долларов.
- Европейский союз уже согласовал 10 пакет санкций против страны-агрессора. Он включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют беспилотники, использующие оккупационные войска на войне в Украине.
- Ранее Россия обходила санкции из-за некоторых стран, среди которых был и Казахстан. Однако с апреля там начинает действовать новый закон, лишит Россию этой возможности. В следующем месяце Казахстан введет онлайн-систему для отслеживания вывозимых и ввозимых из страны товаров.