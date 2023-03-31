В пояснительной записке правительство Японии отмечает, что вводит санкции в целях содействия международному миру. О запрете на экспорт объявили 31 марта, однако действовать они начнут с 7 апреля.

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Запрещающие новые санкции

Согласно новому пакету санкций, вводится запрет на экспорт ряда товаров. В частности, компоненты и материалы, которые могут использоваться для изготовления дронов или космической отрасли.

Кроме того, правительство Японии запретило экспортировать в Россию и ряд других товаров. В список вошли:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);

двигатели для авиации;

электрооборудование и их части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали;

все игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.

Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением России в Украину,

– сказано в пояснительной записке к санкциям.

Санкции против России