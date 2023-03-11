Это подтверждает сообщение пресс-службы правительства Канады.

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В сообщении говорится, что Канада запретила импорт всей российской алюминиевой продукции, такой как:

некованный алюминий,

алюминиевые листы,

готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия.

В то же время отмечается, что также запрещен ввоз всей первичной российской стальной продукции, включая железо и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовую продукцию, такую как трубы и трубки.

Какую роль это играет в противостоянии российской агрессии

Анонсируя решение, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила, что это поможет взорвать усилия России по поддержанию вторжения в Украину.

По данным министерства промышленности Канады, страна импортировала стальной продукции из России на 208 миллионов долларов в 2021 году и на 79 миллионов – в 2022-м. Алюминию импортировали на 44 и 16 миллионов долларов в 2021 и 2022 годах соответственно.

Торговля России с Канадой резко упала за первые десять месяцев после полномасштабного вторжения в Украину экспорт сократился на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реакция Украины

На это решение уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своем телеграмме он написал, что это антирусская удавка.

Правительство Канады в пятницу объявило о запрете импорта российской стали и алюминия в рамках режима санкций за полномасштабное вторжение РФ в Украину,

– подытожил Ермак.

Добавим, что раньше в Анкаре приняли решение о запрете транзита подсанкционных товаров через территорию Турции в города страны-террористки – то есть России. Очевидно, эта инициатива повлияет на экономику враждебного государства.