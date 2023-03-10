Решение о блокировании транзита товаров, подпадающих под санкции Евросоюза и США, начало действовать 1 марта 2023 года. Вместе с тем, начали появляться сообщения о том, что якобы об этой инициативе не предупредили заранее.
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Детали блокировки Турцией отправки товаров в Россию
Отметим, что об этом рассказали в издании Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, захотевшего остаться анонимным.
Система оформления грузов в Турции просто перестала работать (отправка товаров в Россию блокируется – 24 Канал),
– также пожаловалась россиянка Екатерина Лазуткина, являющаяся соучредителем одной из московских компаний.
Кроме того, журналисты вспомнили, что Турция "стала убежищем для российского богатства" благодаря тесным взаимоотношениям между Владимиром Путиным и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Собственно, речь идет о том, что экспорт Турции в Россию вырос до 9,3 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с показателем в 5,8 миллиарда долларов годом ранее. Очевидно, в частности это очень не понравилось Вашингтону и Европе, поэтому они начали давить на Анкару.
В Турции скоро будут проходить выборы
- Напомним, что 14 мая этого года в Турции пройдут очередные выборы президента. Не стоит исключать, что граждане государства будут выбирать себе нового лидера (или оставят старого), опираясь, в частности, на позицию кандидатов в отношении России и ее войны против Украины.
- Собственно, единственным представителем от оппозиционных партий Турции стал Кемаль Киличдароглу. Именно этот политик является самой большой угрозой для Эрдогана, желающего остаться у власти после почти 9 лет правления.
- В то же время востоковед Михаил Якубович считает, что эти выборы станут самыми тяжелыми за 20 лет для Турции. Также, по его словам, вряд ли народ страны выберет кого-нибудь другого, вместо Эрдогана.