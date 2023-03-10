Рішення про блокування транзиту товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу та США, почало діяти 1 березня 2023 року. Разом з тим почали з'являтись повідомлення про те, що нібито про цю ініціативу не попередили заздалегідь.
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Деталі блокування Туреччиною відправлення товарів до Росії
Зауважимо, що про це розповіли у виданні Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, що захотів залишитись анонімним.
Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати (відправлення товарів до Росії блокується – 24 Канал),
– також поскаржилась росіянка Катерина Лазуткіна, яка є співзасновницею однієї з московських компаній.
Окрім того, журналісти згадали, що Туреччина "стала прихистком для російського багатства" завдяки тісним взаєминам між Владіміром Путіним і президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Власне, йдеться тут про те, що експорт Туреччини до Росії зріс до 9,3 мільярда доларів у 2022 році, порівняно з показником у 5,8 мільярда доларів роком перед тим. Очевидно, зокрема, це дуже не сподобалось Вашингтону та Європі, тому вони почали тиснути на Анкару.
У Туреччині скоро проходитимуть вибори
- Згадаємо, що 14 травня цього року в Туреччині пройдуть чергові вибори президента. Не варто відкидати, що громадяни держави обиратимуть собі нового лідера (або ж залишать старого), опираючись, зокрема, на позицію кандидатів щодо Росії та її війни проти України.
- Власне, єдиним представником від опозиційних партій Туреччини став Кемаль Кілічдароглу. Саме цей політик є найбільшою загрозою для Ердогана, що бажає залишитись при владі після майже 9 років правління.
- Водночас сходознавець Михайло Якубович вважає, що ці вибори стануть найважчими за 20 років для Туреччини. Також, за його словами, навряд народ країни обере когось іншого, замість Ердогана.