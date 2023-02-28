Про це в ефірі 24 Каналу зазначив сходознавець із Німеччини Михайло Якубович. Він підкреслив, що надалі багато чого буде залежати від Заходу.

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Ердоган – заручник свого статусу

Попри санкції та свою начебто підтримку України, Туреччина продовжує гратися в підпільні ігри з Росією. Так, турецькі літаки досі перевозять російських туристів й не тільки. Країна безпосередньо залучена до експорту якихось підсанкційних речей, не без відома Ердогана. А сам президент Туреччини став заручником свого статусу, вважає Михайло Якубович.

"Йому доведеться багато чого пояснювати, зокрема західним партнерам. Наприклад, будують атомну електростанцію. І Ердогану, очевидно, не буде ні до яких санкцій проти "Росатому", який це буде запроваджувати", – навів конкретний приклад експерт.

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Намагаючись всидіти на декількох стільцях одночасно, Туреччина загрузла в своїх геополітичних іграх.

Зараз Туреччина намагається покращити дещо стосунки з Вірменією, продовжуючи свій альянс з Азербайджаном. Чекати якихось змін від Ердогана – ні. Очевидно, він вийде з тим же самим знову. Інше питання – наскільки йому далі будуть довіряти,

– відзначив Якубович.

Найважчі вибори за 20 років

За останніми даними, вибори в Туреччині відбудуться у травні 2023 року і навряд чи турецький народ обере когось іншого, зазначив сходознавець. Утім, чи продовжить Ердоган свої справи з Росією – це буде залежати від Заходу.

"Ердогану з тими прибутками і бонусами, які він має від Росії, доведеться виставляти рахунок Заходу. А що ми будемо з вами мати? Наприклад, коли він будує газовий хаб. Туди можна загнати російський газ, так само газ туркменський через Азербайджан, але там треба розширювати труби і так далі. Зараз про цей газовий хаб вони відклали з Росією перемовини. Хоча очевидно йдуть навколо цього якісь розмови", – поділився Михайло Якубович.

Що може вплинути на Туреччину

Тиск Заходу та НАТО, посилення військової співпраці та припинення військових контрактів – назвав конкретні дії експерт.

"Нарешті добитися витіснення того ж "Росатому" як мінімум з Туреччини, як максимум ще й з Угорщини. Тому що ці енергетичні речі між собою пов’язані і там великі гроші, великі рахунки, великі контракти", – додав він.

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