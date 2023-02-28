Про це в ефірі 24 Каналу зазначив сходознавець із Німеччини Михайло Якубович. Він підкреслив, що надалі багато чого буде залежати від Заходу.
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Ердоган – заручник свого статусу
Попри санкції та свою начебто підтримку України, Туреччина продовжує гратися в підпільні ігри з Росією. Так, турецькі літаки досі перевозять російських туристів й не тільки. Країна безпосередньо залучена до експорту якихось підсанкційних речей, не без відома Ердогана. А сам президент Туреччини став заручником свого статусу, вважає Михайло Якубович.
"Йому доведеться багато чого пояснювати, зокрема західним партнерам. Наприклад, будують атомну електростанцію. І Ердогану, очевидно, не буде ні до яких санкцій проти "Росатому", який це буде запроваджувати", – навів конкретний приклад експерт.
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Намагаючись всидіти на декількох стільцях одночасно, Туреччина загрузла в своїх геополітичних іграх.
Зараз Туреччина намагається покращити дещо стосунки з Вірменією, продовжуючи свій альянс з Азербайджаном. Чекати якихось змін від Ердогана – ні. Очевидно, він вийде з тим же самим знову. Інше питання – наскільки йому далі будуть довіряти,
– відзначив Якубович.
Найважчі вибори за 20 років
За останніми даними, вибори в Туреччині відбудуться у травні 2023 року і навряд чи турецький народ обере когось іншого, зазначив сходознавець. Утім, чи продовжить Ердоган свої справи з Росією – це буде залежати від Заходу.
"Ердогану з тими прибутками і бонусами, які він має від Росії, доведеться виставляти рахунок Заходу. А що ми будемо з вами мати? Наприклад, коли він будує газовий хаб. Туди можна загнати російський газ, так само газ туркменський через Азербайджан, але там треба розширювати труби і так далі. Зараз про цей газовий хаб вони відклали з Росією перемовини. Хоча очевидно йдуть навколо цього якісь розмови", – поділився Михайло Якубович.
Що може вплинути на Туреччину
Тиск Заходу та НАТО, посилення військової співпраці та припинення військових контрактів – назвав конкретні дії експерт.
"Нарешті добитися витіснення того ж "Росатому" як мінімум з Туреччини, як максимум ще й з Угорщини. Тому що ці енергетичні речі між собою пов’язані і там великі гроші, великі рахунки, великі контракти", – додав він.
Позиція Туреччини: останні новини
- Історик Сонер Кагаптай відзначив, аби виграти вибори, Ердогану треба вдвічі посилити свою популістичну політику. А в питаннях демократії Туреччина взагалі не схожа на Росію.
- Правозахисник Марк Фейгін зазначив, що зараз Туреччина дуже близько підійшла до небезпечної межі і основне наразі питання до неї – відносини з офіційною Москвою та безпосередньо Путіним.
- Балансування Ердогана між Україною та Росією триватиме до передвиборчої кампанії в Туреччині. Йому важливо вдруге бути обраним на посаду – політолог.