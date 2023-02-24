Журналист написал в своем твиттере, что послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет санкций.
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Что предусматривают новые санкции
"Наконец-то дошли договоренности о новом 10-м пакете санкций ЕС в отношении России с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал он.
Об этом также сообщило шведское председательство в ЕС.
Отметим, что новые санкции усилят экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.
10-й пакет санкций включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотников, которы используют оккупационные войска на войне в Украине.
Также санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.
Вместе страны-члены ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,
– говорится в сообщении.
Почему в ЕС так долго принимали важное решение
Отметим, что лидеры Европейского союза накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину пообещали и дальше поддерживать наше государство финансовой, гуманитарной и военной помощью. Они заявили о новом пакете санкции в отношении страны-агрессора.
Однако ЕС не сразу смог единогласно принять десятый пакет санкций против России. Дело в том, что Варшава выступила против. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ограничения против страны-террористки слишком мягкие.
Польские дипломаты подчеркнули, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.