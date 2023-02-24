Об этом сообщили 24 февраля в Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки. Отмечают, что санкции также направлены на металлургию и горнодобывающую промышленность.

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"Сегодня, через год после того, как Россия начала свою неспровоцированную войну против Украины, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США принимает значительные меры, чтобы уменьшить способность России продолжать жестокую войну и закупать ресурсы, использованные для ее поддержки", – рассказали в ведомстве.

Добавили, что ограничения преследуют цель еще больше изолировать Россию от международной экономики, препятствовать ее способности зарабатывать деньги для поддержки войны.

Кто получил санкции

Ограничения были введены против российских чиновников и субъектов хозяйствования. Кроме этого, будут действовать визовые ограничения для более чем 1 200 российских военных.

В частности, среди подсанкционных лиц главные помощники президента России Владимира Путина, пропагандистка Ольга Скабеева и Олег Романенко, которого назначили присматривать за Запорожской атомной электростанцией Украины в Энергодаре. Дополнительные ограничения получили множество глав российских регионов, 9 министров и супруга экс-командующего объединенной группировкой захватчиков Сергея Суровикина Анна Суровикина. Все имущество оккупантов, которое есть в США, заблокировано.

В Минфине рассказали, что Россия уклоняется от санкций, поэтому США постараются во всем мире противодействовать оккупантам.

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