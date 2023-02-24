Кого коснулись санкции

Правительство Великобритании ввело санкции против 92 физических и юридических лиц России. В том числе и против руководителей высшего звена российской государственной атомной энергетической компании "Росатом".

Читайте также Чтобы обойти санкции ЕС, Россия перегружает нефть у берегов Греции, – Bloomberg

Среди попавших под санкции Андрей Никипелов, который вовлечен в правительство России и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере, имеющей стратегическое значение для России.

К Никипелову присоединился Александр Новак, российский политический деятель. "Росатом" имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Новака, одновременно являющегося членом наблюдательного совета и вице-премьер-министром в администрации Путина.

Также в списке можно найти Сергея Новикова, члена правления атомной компании.

Не только руководство, но и банки и другие товары

В сегодняшний пакет санкций также попали четыре банка, включая МТС. Эти меры еще больше изолируют агрессора от международной финансовой системы.

Актуально Тайная печать денег: в России огромный дефицит в бюджете

Важно, что под ограничение попала еще и корпорация "Алмаз-Антей", государственная российская компания, специализирующаяся на производстве ракет "земля – воздух" и огнестрельного оружия для самолетов.

Кроме этого, напомним, что под санкциями остаются "Газпром", Московский физико-технический институт, ПАО Сбербанк, интернет-издание "Россия сегодня".