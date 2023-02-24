"Типографский станок" России
Как сообщают российские СМИ, в закрытом обзоре от аналитиков Deutsche Bank Россия прямо не признается, что печатает деньги. Только за декабрь прошлого года страна-агрессор напечатала 2,4 триллиона рублей. Таким образом, темпы роста денежной массы установили рекорд за 10 лет.
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Операции проводились посредством Фонда национального благополучия (ФНБ) и Государственного резервного фонда, предназначенного для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан.
Дыра в бюджете и ускоренная инфляция
На самом деле из-за санкций доступа к валюте ФНБ не имеют ни Министерство финансов России, ни Центробанк.
Они "на бумаге" переместили замороженные средства из резервного счета минфина на свой резервный счет и одновременно провели эмиссию рублей, чтобы Минфин мог их использовать,
– говорится в отчете.
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Кроме того, в Deutsche Bank объяснили, что эмиссия приведет к ускорению инфляции в России, а ситуацию усугубит падение рубля.