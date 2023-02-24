"Типографский станок" России

Как сообщают российские СМИ, в закрытом обзоре от аналитиков Deutsche Bank Россия прямо не признается, что печатает деньги. Только за декабрь прошлого года страна-агрессор напечатала 2,4 триллиона рублей. Таким образом, темпы роста денежной массы установили рекорд за 10 лет.

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Операции проводились посредством Фонда национального благополучия (ФНБ) и Государственного резервного фонда, предназначенного для софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан.

Интересно, что Россия объясняет подобные действия операциями с замороженной валютой. То есть, 2,4 триллиона рублей якобы получено от продажи 8,51 миллиарда евро, 2,77 миллиарда фунтов стерлингов и 121,8 миллиарда японских иен со счетов ФНБ.

Дыра в бюджете и ускоренная инфляция

На самом деле из-за санкций доступа к валюте ФНБ не имеют ни Министерство финансов России, ни Центробанк.

Они "на бумаге" переместили замороженные средства из резервного счета минфина на свой резервный счет и одновременно провели эмиссию рублей, чтобы Минфин мог их использовать,

– говорится в отчете.

Обратите внимание, что дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей. Это больше, чем любые прогнозы российских властей.

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Кроме того, в Deutsche Bank объяснили, что эмиссия приведет к ускорению инфляции в России, а ситуацию усугубит падение рубля.