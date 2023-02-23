Эти санкционные ограничения будут действовать в течение 50 лет.

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Санкции будут применяться ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в РФ, в том числе:

центрального банка русской Федерации;

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний;

инвестиционных фондов и других учреждений, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, оказывающих финансовые услуги.

Кроме того, санкции предусматривают запрет физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к избеганию ограничений.

Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам,

– пишет нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующее решение вступило в силу с момента принятия Верховной Радой.

В ЕС не утвердили новый санкционный пакет