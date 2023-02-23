Эти санкционные ограничения будут действовать в течение 50 лет.
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Санкции будут применяться ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в РФ, в том числе:
- центрального банка русской Федерации;
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний;
- инвестиционных фондов и других учреждений, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, оказывающих финансовые услуги.
Кроме того, санкции предусматривают запрет физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к избеганию ограничений.
Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам,
– пишет нардеп Ярослав Железняк.
Соответствующее решение вступило в силу с момента принятия Верховной Радой.
В ЕС не утвердили новый санкционный пакет
- В среду, 22 февраля, послы ЕС провели встречу. На нем они так и не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения России.
- Венгрия, требовавшая исключить четырех из санкционного списка, отступила. Впрочем, из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.
- Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев, требовал, чтобы из списка изъяли четырех человек.