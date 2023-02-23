Ці санкційні обмеження будуть діяти протягом 50 років.

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Санкції будуть застосовуватися до всіх банків, що зареєстровані або мають місцеперебування у РФ, в тому числі:

центрального банку Російської Федерації;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані/мають місцеперебування в РФ, які надають фінансові послуги.

Окрім того, санкції передбачають заборону фізичним та юридичним особам вчиняти дії, які призводять до уникнення обмежень.

Це потужний крок і приклад для наслідування нашими міжнародними партнерами,

– пише нардеп Ярослав Железняк.

Відповідне рішення набрало чинності з моменту прийняття Верховною Радою.

Тим часом у ЄС не затвердили новий санкційний пакет