Ці санкційні обмеження будуть діяти протягом 50 років.
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Санкції будуть застосовуватися до всіх банків, що зареєстровані або мають місцеперебування у РФ, в тому числі:
- центрального банку Російської Федерації;
- небанківських кредитних організацій;
- операторів платіжних систем;
- професійних учасників фондового ринку;
- страхових компаній;
- інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані/мають місцеперебування в РФ, які надають фінансові послуги.
Окрім того, санкції передбачають заборону фізичним та юридичним особам вчиняти дії, які призводять до уникнення обмежень.
Це потужний крок і приклад для наслідування нашими міжнародними партнерами,
– пише нардеп Ярослав Железняк.
Відповідне рішення набрало чинності з моменту прийняття Верховною Радою.
Тим часом у ЄС не затвердили новий санкційний пакет
- У середу, 22 лютого, посли ЄС провели зустріч. На ній вони так і не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення Росії.
- Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку, відступила. Утім, через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести.
- Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців, оскільки вимагав, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.