Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк. Він зазначив, що переговори продовжаться завтра, "тривожно наближаючись до встановленого дедлайну" 24 лютого.

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Угорщина пішла на поступки

Йозвяк також повідомив, що Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку, відступила. Утім, через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців, оскільки вимагав, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду поновлення санкцій з шести до 12 місяців.

Важливо! Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

Коли чекати на нові санкції проти Росії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість цього тижня, що десятий пакет санкцій проти Росії ухвалять до роковин повномасштабного вторгнення в Україну.

Додамо, що 15 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.