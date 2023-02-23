Последний раз аукцион по размещению госдолга не состоялся 21 сентября 2022 года.
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Ранее Минфин России заявлял, что в первом квартале 2023 года разместит ОФЗ в размере 800 миллиардов рублей. В январе ведомство разместило бумаги на 210 миллиардов рублей.
Что с российской экономикой
- По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня" Валерия Клочко, Россия существенно сокращает невоенные расходы и экономит. приходится даже на социалке.
Как рассказал The Washington Post экономист Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, Россия экономит на образовании и строительстве дорог. Негативный эффект от этого не станет заметным сразу, однако через несколько лет сильно почувствуется.
Экономика страны-оккупанта постепенно сокращается, однако, не так быстро, как это прогнозировали в начале полномасштабного вторжения. Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило России восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией.