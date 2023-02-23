Как рассказал The Washington Post экономист Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, Россия экономит на образовании и строительстве дорог. Негативный эффект от этого не станет заметным сразу, однако через несколько лет сильно почувствуется.

Экономика страны-оккупанта постепенно сокращается, однако, не так быстро, как это прогнозировали в начале полномасштабного вторжения. Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило России восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией.