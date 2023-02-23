Як розповів The Washington Post економіст Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, Росія економить на освіті та будівництві доріг. Негативний ефект від цього не стане помітним одразу, проте через кілька років добряче відчується.

Економіка країни-окупанта поступово скорочується, проте не так швидко, як це прогнозували на початку повномасштабного вторгнення. Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні зв’язки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило Росії відновити ланцюжки постачань і боротися з економічною ізоляцією.