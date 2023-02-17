Однак, санкції є економічним інструментом з довготривалим ефектом, тобто те, що зараз відбувається в російській економіці – це лише початок.

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Скільки Росія втратить в наступні роки

Економіка, яку Путін колись хотів зробити однією з п’яти найбільших у світі, має намір втратити 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина. або Кувейт.

Але навіть попри те, що до кінця 2022 року Росія зафіксувала третій квартал поспіль спаду, її спад за весь рік був незначною частиною майже 10%-го падіння, яке передбачалося через місяць після вторгнення. Центробанк оцінив торішнє падіння на рівні 2,5%, і зростання прогнозів може відновитися вже цього року.

На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, спад, ймовірно, посилився в минулому кварталі в річному вимірі, і може бути ще гіршим на початку цього року. Згідно з опитуванням Bloomberg, дані, що опублікують в п’ятницю, будуть найрізкішим падінням з часів розпалу глобальної пандемії, що свідчать про падіння ВВП на 4,6% у річному вимірі в четвертому кварталі.

Тим не менш, продемонстрована наразі стійкість свідчить про багаторічні зусилля технократів, близьких до Путіна, щоб захистити економіку від зриву за допомогою політики, яка приховувала надприбуткові доходи від енергії та намагалася зробити Росію менш залежною від деяких видів імпорту.

Чи зможе Путін продовжувати війну

Зараз на карту поставлена ​​здатність Путіна підтримувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, продовжуючи розподіляти ресурси, але не протиставляючи населення, яке дедалі більше хвилюється за свій фінансовий добробут.

Цього року робота стане лише важчою, оскільки уряд Путіна намагається запобігти падінню нафтових доходів і нарощує витрати на соціальні програми в той час, коли мобілізація сотень тисяч чоловіків спустошує ринок праці.

За майже рік війни, яка принесла боротьбу у фінанси та торгівлю, Путін може виявити, що економічний біль недостатньо гострий, щоб змінити його військовий розрахунок.

Потреба США та їхніх союзників зберегти доступ до енергоресурсів змусила їх знайти компроміс у балансуванні санкційних заходів із власними інтересами. Росія фактично накачувала більше нафти, а високі ціни на сировину означали, що вона заробила достатньо, щоб підтримати свій дохід, захоплюючи ринки таких країн, як Китай та Індія.

Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні зв’язки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило Росії відновити ланцюжки постачань і боротися з економічною ізоляцією.

Економічні перспективи Росії стають більш оптимістичними

Поворот торгівлі до країн, які не запровадили санкції, і значне збільшення державних витрат є одними з причин, чому Міжнародний валютний фонд дав Росії найбільший перегляд прогнозу в бік підвищення серед великих економік на цей і наступний рік.

Не менш важливими для стримування збитків були екстрені заходи, які запобігли фінансовому краху. Поряд із контролем над капіталом, різке підвищення процентних ставок, яке з того часу було більш ніж скасовано, запобігло фінансовій кризі. Однак це обійшлося дорогою ціною, зменшивши роздрібне кредитування та завдавши шкоди споживанню.

І все ж економіка, яка зараз формується, вийде зіпсованою, оскільки все глибше скочується в режим виживання.

Переміщення працівників із заводів на передову скорочує пропозицію робочої сили та може зменшити зростання приватного сектора на піввідсоткового пункту у 2023 році. Війна також ще більше погіршить демографічну перспективу, яка вказує на те, що населення працездатного віку в Росії може скоротитися на 6,5% протягом наступного десятиліття.

А дорогі витрати на оборону та соціальні програми вже підвищили видатки федерального уряду на 25% минулого року, одночасно збільшивши зайнятість у державному секторі на 300 000.

Попри те, що російська економіка уникне краху, вона залишатиметься під напругою, і до 2026 року буде на 8% меншою, ніж була б, якби Путін не наказав атакувати Україну в лютому 2022 року.

Що відбувається з рублем