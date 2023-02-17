Однако санкции являются экономическим инструментом с длительным эффектом, то есть то, что сейчас происходит в российской экономике – это только начало.

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Сколько Россия потеряет в последующие годы

Экономика, которую Путин когда-то хотел сделать одной из пяти крупнейших в мире, намерена потерять 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией, примерно равной всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия. или Кувейт.

Но даже несмотря на то, что до конца 2022 года Россия зафиксировала третий квартал спада, ее спад за весь год был незначительной частью почти 10% падения, которое предполагалось через месяц после вторжения. Центробанк оценил прошлогоднее падение на уровне 2,5% и рост прогнозов может возобновиться уже в этом году.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, спад, вероятно, усилился в прошлом квартале в годовом исчислении, и может быть еще хуже в начале этого года. Согласно опросу Bloomberg, опубликуемые в пятницу данные будут самым резким падением со времен разгара глобальной пандемии, свидетельствующим о падении ВВП на 4,6% в годовом измерении в четвертом квартале.

Тем не менее, продемонстрированная устойчивость свидетельствует о многолетних усилиях технократов, близких к Путину, чтобы защитить экономику от срыва с помощью политики, которая скрывала сверхдоходные доходы от энергии и пыталась сделать Россию менее зависимой от некоторых видов импорта.

Сможет ли Путин продолжать войну

Сейчас на карту поставлена способность Путина поддерживать наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, продолжая распределять ресурсы, но не противопоставляя все более волнующееся население за свое финансовое благосостояние.

В этом году работа станет только тяжелее, поскольку правительство Путина пытается предотвратить падение нефтяных доходов и наращивает расходы на социальные программы в то время, когда мобилизация сотен тысяч мужчин опустошает рынок труда.

За почти год войны, принесшей борьбу в финансы и торговлю, Путин может обнаружить, что экономическая боль недостаточно острая, чтобы изменить ее военный расчет.

Потребность США и их союзников сохранить доступ к энергоресурсам заставила их найти компромисс в балансировке санкционных мер с собственными интересами. Россия фактически накачивала больше нефти, а высокие цены на сырье означали, что она заработала достаточно, чтобы поддержать свой доход, захватывая рынки таких стран, как Китай и Индия.

Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило России восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией.

Экономические перспективы России становятся более оптимистичными

Возврат торговли в страны, не введшие санкции, и значительное увеличение государственных расходов являются одной из причин, почему Международный валютный фонд дал России наибольший пересмотр прогноза в сторону повышения среди крупных экономик на этот и следующий год.

Не менее важными для сдерживания ущерба были экстренные меры, которые предотвратили финансовый крах. Наряду с контролем над капиталом, резкое повышение процентных ставок, которое с тех пор было более чем отменено, предотвратило финансовый кризис. Однако это обошлось дорогой ценой, уменьшив розничное кредитование и нанеся ущерб потреблению.

И все же формируемая сейчас экономика будет хуже, поскольку все глубже скатывается в режим выживания.

Перемещение работников с заводов на передовую сокращает предложение рабочей силы и может снизить рост частного сектора на полупроцентного пункта в 2023 году. Война также еще больше усугубит демографическую перспективу, указывающую на то, что население трудоспособного возраста в России может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.

А дорогостоящие расходы на оборону и социальные программы уже повысили расходы федерального правительства на 25% в прошлом году, одновременно увеличив занятость в государственном секторе на 300 тысяч.

Несмотря на то, что российская экономика избежит краха, она будет оставаться под напряжением, и к 2026 году будет на 8% меньше, чем была бы, если бы Путин не приказал атаковать Украину в феврале 2022 года.

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