Рубль подешевел
В пятницу, 17 февраля, рубль подешевел до самого низкого уровня с апреля 2022 года – на 0,4%, упав до 75,15 рубля.
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Такое падение вызвано эмбарго на российские нефтепродукты и устойчивым возобновлением импорта. Однако российская валюта может столкнуться с дальнейшими проблемами.
Фондовые индексы России также упали
По аналитике от Sinara Investment Bank, российские акции могут немного снизиться перед этими выходными, поэтому покупатели вряд ли проявят большой интерес.
Напоминаем, что российские власти манипулируют курсом нацвалюты для политических целей. Кроме того, из-за жестоких ограничений Запада курс рубля не является рынком.
Актуально Будет ли курс стабильным и прогнозируемым на следующей неделе
Доходы страны-агрессорки тают
- Согласно оценке Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха, после вступления в силу нефтяного эмбарго Россия ежедневно недополучает 280 миллионов долларов.
- До войны нефть и газ приносили России 40-45% прибыли. В то же время, нефтяные доходы в январе на 46% по сравнению с годом ранее. Это привело к дефициту бюджета в 25 миллиардов долларов.
- У агрессорки все еще есть Фонд национального благосостояния, который может помочь покрыть дефицит бюджета. По состоянию на 1 января в фонде было 45,5 миллиарда долларов или 3,37 триллиона рублей. За оценкой Янис Клюге, экономист Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, фонд может исчерпаться где-то через 2 года.