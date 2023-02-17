Какая будет ситуация на валютном рынке на следующей неделе
Напоминаем, что у украинцев ухудшились ожидания по курсу доллара. По их мнению, в следующие 12 месяцев курс вырастет до 41,16 гривны за доллар.
В то же время в комментарии 24 Каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), прогнозирует стабильность на валютном рынке. Курс американской валюты должен будет в пределах 39,5 – 41 гривен.
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С 20 по 26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Курс наличного доллара будет находиться в сложившихся в начале февраля пределах 39,5 – 41 гривен. Мы предполагаем, что в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы".
По оценкам аналитиков на фоне войны допустимы сдвиги курса в диапазоне от 0,1 гривны до 0,5 гривны, как в сторону удешевления, так и удорожания.
Низкий уровень инфляции и международная поддержка: почему гривна крепнет
Из-за низкого уровня инфляции, а именно по итогам января она зафиксирована на уровне 0,8%, что на 0,5% ниже инфляции в январе 2022 года, в начале февраля на наличном рынке произошло незначительное укрепление гривны в пределах 0,5%. .
На стабильность валютного рынка также оказывает существенное влияние поддержка Украины со стороны международных партнеров: кроме ежемесячной макрофинансовой помощи, мы получаем материально-технические средства для преодоления последствий войны в энергетической сфере, а "военный пакет" помощи усиливает способность ВСУ победить врага,
– добавляет эксперт.
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Курс валют по состоянию на 17 февраля
- В банках по данным "Минфина" наличный доллар можно продать в среднем за 39,50 гривны, а купить за 40 гривен. Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны, а продают в среднем за 42,60 гривны.
- Курс в обменниках покупают доллар США в среднем за 39,65 гривны, а продают – за 39,92 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны, а продажа – 42,51 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны. Евро покупают по 42,08 гривны, а продают за 42,35 гривны.